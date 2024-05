Regizor iranian, condamnat la închisoare și... lovituri de bici. De ce ar fi primit o astfel de pedeapsă

Potrivit Agerpres, cunoscutul regizor iranian Mohammad Rasoulof, laureat cu Ursul de Aur la Berlinala din 2020, va face ani buni de pușcărie. Avocatul său, Babak Paknia, a comunicat miercuri pe rețeaua socială X că un tribunal din Teheran l-a condamnat pe Rasoulof, în vârstă de 52 de ani, la opt ani de închisoare, din care cinci trebuie executati, "la pachet" cu pedepse corporale.

Sentința a fost emisă pe baza acuzației de încălcare a securității naționale. În plus față de închisoare și biciuire, regizorul trebuie să plătească o amendă și se vor confisca bunurile sale. Deși nu există încă o confirmare oficială din partea autorităților judiciare iraniene, unele surse media din Iran au preluat postarea avocatului.

În urmă cu puțin peste un an, Rasoulof a fost interzis să călătorească în străinătate. El a fost eliberat din închisoarea Ewin din Teheran în februarie 2023, după aproximativ șapte luni de detenție, fiind anterior criticat pentru comentariile sale legate de prăbușirea unui centru comercial din Abadan, soldată cu multiple victime.

Rasoulof, recunoscut pentru filmul său "There is No Evil", care a primit Ursul de Aur la Berlinala din 2020 și abordează tema pedepsei capitale în Iran, este văzut ca un critic al regimului iranian. Chiar și după interdicția de a realiza filme, el a continuat să își exprime opiniile, alternând între locuințele sale din Teheran și Hamburg.

