Ce cred românii când văd un poliţist. "În occident nu există mentalitatea asta"

"Noi am denaturat instituţiile în această ţară. Cel mai bun exemplu este ăsta. În momentul în care te opreşte un poliţist, orice român are o strângere de inimă, că e ceva de rău. Numai ceva de rău. Amendă, şpagă, orice, dar e de rău. În spaţiul occidental, nu există mentalitatea asta. Pentru că în 9 din 10 cazuri te poate opri să îţi zică că plouă, că e aglomerat, ia-o pe partea cealaltă. Că asta trebuie să facă băiatul ăla", a declarat Alfred Bulai la Nod în Papură.

Val Vâlcu a mai venit cu o problemă a societăţii în relaţia cu forţele de ordine.

"Mai ai şi o parte a societăţii, care devine din ce în ce mai importantă, şi mă enervează îngrozitor, care ţipă la poliţist, ridică vocea. Mie mi se pare ultraj şi simplul fapt că ridici vocea, întrebi pe un ton răstit. Poliţia este reprezentantul legii, al meu, al tău", a spus Val Vâlcu.

"Adevărul e şi la mijloc. Sunt, într-adevăr, oameni care sfidează Poliţia din varii motive. Pe mine m-a oprit o dată un poliţist şi îmi spune că nu am lăsat pe cineva să treacă pe trecerea de pietoni. Eu am cameră auto. Când a văzut că am cameră, a zis că să verifice, că să vadă, mă iartă de data asta. Şi m-am dus acasă şi m-am uitat pe imagini. Nu era nimeni în zonă. Ce golăneală... Noroc că am ţinut minte. Sunt şi din astea. Eu fiind foarte amabil, îmi cerusem scuze. Câteodată ştiu că mai trec şi eu pe galben, dar...", a mai spus Alfred Bulai.

Noua lege pentru șoferii care conduc băuți sau drogați. Bulai: Este aberant! Pentru o crimă primești mai puțini ani de închisoare

„Practic, este mai bine să omori pe cineva, ieși cu mult mai bine. Remarc cu tristețe modul în care noi trecem dintr-o extremă în alta. Trec peste faptul că ar trebui să faci diferențiere foarte clară între droguri și alcool, apoi importante sunt și tipul de droguri sau cantitatea de alcool.

De principiu, oriunde în lume, în măsura în care mergi la un nivel maximal al sancțiunilor nu faci decât să produci corupție și mecanisme care de fapt nu vor duce la nicio soluție. Trebuie să pedepsești în funcție de gravitate, nu poți merge pe închisoare de până la 6 luni, dar 10 ani fără permis este aberant, mai ales că scopul nu este acesta”, a transmis sociologul Alfred Bulai.

