€ 5.0919
|
$ 4.3707
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0919
|
$ 4.3707

Urmărește dezbaterea live

 
DCNews Stiri Profesorul Tiberiu Tănase, invitatul săptămânii la De Ce Citim - VIDEO
Data publicării: 14:20 05 Dec 2025

EXCLUSIV Profesorul Tiberiu Tănase, invitatul săptămânii la De Ce Citim - VIDEO
Autor: Doinița Manic

Profesorul Tiberiu Tănase, invitatul săptămânii la De Ce Citim Profesorul Tiberiu Tănase, invitatul săptămânii la De Ce Citim. Foto: emisiune
 

Sâmbăta aceasta, Flaviu Predescu și invitatul său, profesorul Tiberiu Tănase vor vorbi despre recent lansatul Glosar al termenilor în informații și intelligence, editura Concordia, 2025.

Sâmbătă, 6 decembrie, începând cu ora 17.00, scriitorul Flaviu George Predescu și invitatul său, prof.dr. Tiberiu Tănase vor dialoga despre Glosar al termenilor în informații și intelligence, coordonat de către acesta și la care au contribuit Carmen Dogaru, Petru Ștețcu, Paul Pavelescu și Daniel Dinu.

Emisiunea va putea fi urmărită pe toate platformele online ale DC News şi DC News TV, atât în cadrul acestui articol cât şi pe Facebook şi YouTube.

De asemenea, o puteți urmări, duminică, de la ora 19:00, la Radio Vocativ!

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

de ce citim
flaviu predescu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 46 minute
SONDAJ alegeri Primăria Capitalei. Ultimele procente pentru București: Candidații care au crescut în campanie
Publicat acum 51 minute
Profesorul Tiberiu Tănase, invitatul săptămânii la De Ce Citim - VIDEO
Publicat acum 58 minute
Hervis pleacă din România. Ce se va întâmpla cu cele 49 de magazine din țară
Publicat acum 1 ora si 13 minute
Cu cât a contribuit Provident la economia României
Publicat acum 1 ora si 32 minute
România în derivă. Interviu: Răsvan Popescu creionează „un portret de țară care contrariază” / video
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 03 Dec 2025
De ce a murit medicul Ștefania Szabo. Rezultatul autopsiei
Publicat pe 03 Dec 2025
Alertă alimentară: 600 de kilograme de pește, retras de la vânzare. Avea larve de Anisakis spp. Cât de periculoasă este anisakiaza
Publicat acum 17 ore si 35 minute
Biroul Electoral, veste proastă pentru Cătălin Drulă. A fost admisă cererea de eliminare
Publicat pe 04 Dec 2025
Cătălin Drulă a picat sub 10% pe Polymarket, arată Andrei Caramitru: Noi, toți, am înnebunit
Publicat pe 03 Dec 2025
A murit Rodica Stănoiu, fostă ministră a Justiției
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close