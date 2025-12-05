Profesorul Tiberiu Tănase, invitatul săptămânii la De Ce Citim - VIDEO

Sâmbătă, 6 decembrie, începând cu ora 17.00, scriitorul Flaviu George Predescu și invitatul său, prof.dr. Tiberiu Tănase vor dialoga despre Glosar al termenilor în informații și intelligence, coordonat de către acesta și la care au contribuit Carmen Dogaru, Petru Ștețcu, Paul Pavelescu și Daniel Dinu.

Emisiunea va putea fi urmărită pe toate platformele online ale DC News şi DC News TV, atât în cadrul acestui articol cât şi pe Facebook şi YouTube.

De asemenea, o puteți urmări, duminică, de la ora 19:00, la Radio Vocativ!