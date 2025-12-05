€ 5.0919
DCNews Stiri Inocența și vocea Raisei Radu au calificat-o prima în echipa Irinei la „Vocea României 2025”
Data actualizării: 23:40 05 Dec 2025 | Data publicării: 23:38 05 Dec 2025

Inocența și vocea Raisei Radu au calificat-o prima în echipa Irinei la „Vocea României 2025”
Autor: Alexandra Curtache

Raisa Radu Foto: captură video
 

Prima gală live a sezonului 2025 de la „Vocea României” a adus un moment memorabil creat de Raisa Radu din echipa Irinei Rimes.

Tânăra concurentă a interpretat impecabil piesa în limba franceză „Dernière Danse”, impresionând atât publicul, cât și jurații, iar la final a fost prima calificată mai departe alături de colegul ei, Duțu.

Moment în limba franceză care a cucerit sala

Raisa Radu a ales o piesă dificilă, celebrul „Dernière Danse”, și a transformat interpretarea într-o demonstrație de emoție și rafinament. Deși a mărturisit ulterior că nu vorbește deloc limba franceză, pronunția și sensibilitatea au ridicat sala în picioare.

„Mulțumesc, nu știu deloc franceză”, a spus Raisa după reacțiile juriului, primind imediat aplauzele acestora.

Theo Rose: „Am avut senzația că văd o Irina mică pe scenă”

Theo Rose a fost printre primele care au felicitat-o pentru performanță: „Nu știu dacă te-a ajutat Irina cu limba franceză, dar vreau să spun că eu, care știu, minunat a sunat în limba franceză. Am avut așa senzația că văd o Irina mică pe scenă.”

La gluma lui Tudor Chirilă „Și mai mică?”, Theo a continuat: „Da, ca vârstă voiam să spun, ele sunt micuțe amândouă. Ai o inocență și o naivitate care eu nu cred că poate fi jucată. Și sper să nu poată nimeni să-ți ia asta.”

Citește și: Anita Petruescu a strălucit în primul LIVE de la Vocea României 2025. Irina Rimes: „O să te votez!”

Irina Rimes: „Ai un hit, Raisa. Ești minunată”

Antrenoarea ei, vizibil emoționată, a ținut să o laude nu doar pentru prestația live, ci și pentru impactul pe care îl simte deja în public:

„Tu ai un hit, Raisa. Ai lansat un hit și de când l-am auzit mi-e în cap, îmi cântă într-una… Mare compliment pentru mine ca antrenor când oamenii îmi spun pe stradă: Mamă, ce frumos a cântat fata aia cu pițigoiul!.”

Irina Rimes a subliniat și sensibilitatea aparte a concurentei: „Eu cred că ai o inocență și un adevăr care sunt foarte greu de reprodus. Simt o responsabilitate să te apăr de tot ce înseamnă industria asta. Tu trebuie să faci muzică.”

Calificare directă în echipa Irinei

Finalul galei live a confirmat succesul momentului: Raisa Radu a fost prima concurentă din echipa Irinei Rimes care s-a calificat mai departe, alături de Andrei Duțu.

Prima seară LIVE a Vocea României 2025 a dovedit încă o dată că emoția autentică, combinată cu o interpretare curată, poate transforma un moment într-o revelație. Raisa Radu a fost, cu siguranță, revelația serii. 

vocea romaniei
raisa radu
