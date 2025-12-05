Paul Ananie a adus magia sărbătorilor pe scena Vocea României 2025

Colindul „Bulgăraș de gheață rece” a transformat platoul Vocea României într-un spectacol de iarnă autentic, tonalitățile înalte și orchestrarea corală declanșând aplauze îndelungate și reacții entuziaste din partea juraților.

Irina Rimes, în picioare: „Eu trebuie să mă revin după interpretarea asta”

Irina Rimes a fost prima care a reacționat la momentul lui Paul, vizibil emoționată de interpretare:

„Eu mă bucur foarte tare că ai ajuns până aici. Și nu mă refer doar la etapa asta, ci că ai ajuns aici, la Vocea României. Am mare încredere că o să știi ce să faci cu popularitatea pe care o capeți. Când o să ai concertul tău la Sala Palatului… te rog să mă inviți. Ba chiar să cânt cu tine”.

Dialogul cu Tudor Chirilă s-a transformat într-un schimb savuros de replici despre lipsa unor spații de concerte mari în România.

Tudor Chirilă: „Poate construim și noi o altă sală, înainte să murim”

Tudor Chirilă a intervenit cu ironia care-l caracterizează: „Păi alta n-avem, mă, deocamdată, decât Sala Palatului. Asta e maxim. Poate construim și noi o altă sală, înainte să murim”.

Acesta i-a mulțumit lui Paul Ananie pentru emoția transmisă, punctând că interpretarea colindului a fost una dintre cele mai curate demonstrații vocale din concurs.

Smiley & Bartoș: Sala Palatului, dată „în chirie”

Momentul nu a fost lipsit de umor. Smiley și Pavel Bartoș au întreținut atmosfera:

Smiley: „Brenciu a pus Sala Palatului pe Airbnb. Așa își câștigă banii”.

Bartoș: „Acum înțelegem de ce Horia Brenciu e atât de bun!”

Horia Brenciu: „A adăugat un fior”. Theo Rose, în lacrimi

Horia Brenciu a subliniat complexitatea și intensitatea momentului: „Dacă trecem în revistă tot ce a cântat până acum, o să ne bucurăm de vocea lui și de emoția lui. În seara asta a adăugat un fior în plus acestei lucrări și mă bucur că există o voce care poate transpune emoția în asemenea repertoriu”.

Profundă și sinceră, Theo Rose a dorit să clarifice un aspect esențial: „Prietenia nu poate cânta în locul unui om. Nu poate convinge un cor întreg să respire odată cu el. E doar rezultatul muncii lui, nu al prieteniei noastre”.

Pavel Bartoș a închis momentul reamintind sistemul de vot: „Dacă el este preferatul vostru, trimiteți SMS la 1456 cu textul paul”.

Paul Ananie nu doar a cântat, ci a adus iarna, liniștea și solemnitatea unui colind autentic într-o competiție care, în prima gală live, și-a găsit deja unul dintre punctele de referință ale sezonului.