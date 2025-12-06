Povestea lui Moș Nicolae. De unde a pornit tradiția cadourilor în ghete

Pentru mulţi copii, noaptea de 5 spre 6 decembrie este plină de emoţie: se lustruiesc ghetele și se pregătesc cu speranţă că poate Moş Nicolae va aduce dulciuri, fructe sau jucării.

Adevărata poveste a lui Moș Crăciun începe cu Nicolae, născut în secolul al III-lea în satul Patara din Asia Mică. La acea vreme, zona era greacă, iar astăzi se află pe coasta de sud a Turciei.

După ce şi-a pierdut părinţii încă de tânăr, într-o epidemie, moştenind o avere considerabilă, el a ales să îşi ofere tot sprijinul celor nevoiaşi, săracilor, bolnavilor și celor nedreptățiți.

Părinții săi bogați l-au crescut ca pe un creștin devotat, iar după moartea lor, ascultând cuvintele lui Iisus: "vinde tot ce ai și dă banii săracilor”, Nicolae și-a folosit întreaga moștenire pentru a ajuta pe cei nevoiași, bolnavi și suferinzi. Și-a dedicat viața slujirii lui Dumnezeu și a fost numit episcop de Myra încă de tânăr.

Sfântul Nicolae este venerat ca protector al copiilor, marinarilor și al celor aflați în primejdie sau nedreptățiți.

Legende celebre care țin de Sfântul Nicolae

Una dintre poveştile cele mai cunoscute relatează cum Sfântul Nicolae a salvat trei fete tinere de la o soartă grea: tatăl lor, sărac, nu avea bani pentru zestre şi planuia să le vândă, riscând să ajungă sclave sau să trăiască în sărăcie. În noaptea de 5 spre 6 decembrie, Nicolae a aruncat, pe furiş, câte un săculeţ cu aur pe fereastra casei lor, astfel încât fetele să aibă zestre și să poată să se căsătorească.

Conform variantei populare a acestei legende, săculeţii ar fi căzut în ciorapii sau ghetele fetelor, puse la uscat lângă șemineu, detaliu care stă la baza tradiţiei de a lăsa cadouri în încălţăminte.

Totodată, există şi alte legende. Ca de exemplu, că Nicolae intervenea în ajutorul marinarilor pe mare sau al persoanelor nedreptăţite, prin miracole. Mai mult, era cunoscut pentru generozitatea sa discretă, oferind ajutor fără să ceară recunoştinţă.

De la Sfântul Nicolae la Moș Nicolae și tradiția cadourilor

Ziua de prăznuire a Sfântului Nicolae este 6 decembrie în creştinismul occidental.

Obiceiul de a lăsa daruri copiilor, de la dulciuri, fructe, jucării sau alte mici cadouri, în noaptea de 5 spre 6 decembrie, în ghete sau pantofi curățați, provine din memoria generozităţii Sfântului Nicolae.

În folclorul popular, darurile reprezintă răsplata copiilor cuminţi.

În schimb, cei care nu s-au purtat bine ar putea găsi o nuieluşă, un cartof sau chiar un cărbune, semn de mustrare.

În ţările cu tradiţie creştină, sărbătoarea nu e doar pentru copii: se onorează memoria Sfântului Nicolae, dar şi spiritul generozităţii, grijii pentru cei nevoiaşi, iertării și ajutorării aproapelui, valori cu adevărat importante.