Data actualizării: 20:36 01 Dec 2025 | Data publicării: 18:37 01 Dec 2025

EXCLUSIV MyAngels, rețeaua socială fără hate, explicațiile CEO-ului Sorin Marinescu
Autor: Dana Mihai

sorin mi-th
 

Sorin Marinescu, MBA și CEO al MyAngels, a vorbit la emisiunea Mi-Th Influencer despre viziunea din spatele noii rețele sociale și despre cum își propune platforma să promoveze doar interacțiuni pozitive.

"Deci este o rețea de social media, cum este Facebook, Instagram, orice rețea de social media. Însemnând că există useri care pot să intre liber și în mod gratuit să facă un schimb de ceva între ei, nu material, o comunicare, o conexiune între ei.

Platforma a fost lansată în variantă finală în luna mai

În forma pe care o vedem acum, este lansată din mai ca variantă finală. Are peste 30.000 de utilizatori din 65 de țări. Este o platformă, este o companie americană, pentru că îți permite, din mai multe puncte de vedere, o dezvoltare rapidă.

În primul rând, este o piață mare, este o piață care permite accesarea de finanțări, pentru că finanțarea sau dezvoltarea unei rețele sociale este foarte costisitoare, cel puțin în această etapă. Chiar dacă ea ajunge să aibă valori mari, pentru că Facebook este valorată la 1.5 trilioane de dolari, deci este o sumă imensă. Sau ceva mai mic, Snapchat, care este mai valoros decât Daimler Chrysler. Deci un program de computer, cu o rețea de 250 de milioane de oameni, este mai valoros decât Mercedes.

Investitori internaționali și acces deschis pentru români

Deci, practic, America îți permite și tipul de companie cu care poți atrage investitori, și investitorii pentru așa ceva. Și fac o paranteză: deși aici am permis și sunt investitori și români, fiind noi doi români, suntem doi români în această companie, pe lângă francezi și americani, și am zis să lăsăm acces și românilor.

Este singura platformă din lume construită ca balansare, pentru că aici toate lucrurile trebuie balansate. Ai social media, în general, în momentul de față. Toată lumea are o impresie, să spunem, pe partea negativă, vă bagă bățul prin gard să scoată ce e mai rău din oameni, fiind modelul lor de a atrage atenția. Într-adevăr, dar distruge omul în sine. Îi consumă timpul.

Cum a apărut conceptul My Angels: O umbrelă a binelui

M-am gândit cum facem să aducem oamenii sub o umbrelă a binelui, în care să nu poată manifesta decât partea lor de lumină, de bine, să nu existe varianta de hate sau de ură. Și a apărut My Angels.

De ce se numește My Angels? Îngerii apar în toate religiile lumii, dacă vreți, și atunci ai o universalitate. Toată lumea știe despre îngeri, în orice țară te-ai duce.

Și sub umbrela lor, My Angels, ai creat un comportament, impui un comportament. Oamenii la biserică, la templu sau în orice formă, să spunem, care are o tentă religioasă, au o tendință de a se comporta mai frumos. Și atunci impui o... conduită. O conduită, exact.

Iar în cadrul acestei conduite apare axa orizontală și axa verticală. De ce? Și am să iau exemplu: mai țineți minte cum eram la școală, în care noi eram prieteni cu toți cei care erau colegi cu noi și învățam și de la colegii noștri câte ceva, cum să ne comportăm, ne făceam temele împreună și învățam și de la profesori.

Și ai două axe, axa orizontală, în care ești conectat, și asta faci în My Angels, cu toți utilizatorii din My Angels. Și diferența, că m-ai întrebat care e diferența cu Facebook sau cu celelalte: aici nu poți să faci rău niciunui alt utilizator. Nu poți să-l înjuri, nu poți să scrii nimic rău de el.

Ce poți să faci este să-i trimiți lumină, să-i trimiți binecuvântări sau îngeri. Gânduri bune… Da, gânduri bune sau îngeri", a explicat Sorin Marinescu, MBA - CEO MyAngels.

