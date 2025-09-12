Somnul de frumusețe nu este un mit. Un expert explică modul în care odihna menține pielea sănătoasă și tânără

Un specialist în medicina somnului arată că odihna de calitate nu doar că ne ajută să fim mai energici, ci contribuie direct la menținerea pielii sănătoase, elastice și tinere.

Cei mai mulți dintre noi s-au trezit cel puțin o dată după o noapte scurtă de somn și s-au privit în oglindă gândindu-se: „Arăt obosit”. Explicația nu este doar psihologică. Potrivit unui neurolog specializat în medicina somnului, lipsa odihnei afectează vizibil pielea și modul în care ceilalți ne percep. Cercetările confirmă: somnul influențează elasticitatea pielii, nivelul de hidratare, apariția ridurilor și chiar atractivitatea.

Somnul profund, cu unde lente, este momentul-cheie pentru repararea organismului. În această etapă, corpul secretă hormonul de creștere, care stimulează regenerarea țesuturilor și producția de colagen, proteina responsabilă pentru fermitatea și elasticitatea pielii. Tot atunci, nivelul cortizolului, hormonul stresului, scade, protejând structura pielii și reducând inflamația.

„Somnul creează un mediu hormonal ideal pentru ca pielea să se vindece și să-și mențină bariera de protecție”, explică specialistul. Astfel, noaptea nu este doar un timp de odihnă, ci o veritabilă „terapie naturală” pentru ten.

Lipsa somnului și efectele vizibile asupra feței

Deficitul de somn are consecințe rapide și vizibile. O hidratare deficitară, pierderea elasticității și ridurile accentuate sunt doar câteva dintre efectele documentate. Mai mult, studiile arată că persoanele private de somn timp de două nopți consecutive, cu doar trei ore de odihnă pe noapte, au prezentat o scădere clară a elasticității pielii, conform Reuters.

În plus, lipsa somnului agravează acneea și iritațiile cutanate, prin creșterea nivelului de inflamație și a hormonilor de stres. Pe termen lung, sindromul somnului insuficient, mai puțin de șapte ore de somn pe noapte, timp de luni întregi, slăbește bariera pielii și accelerează procesul de îmbătrânire.

Un alt aspect important este percepția socială. Experimentele controlate au demonstrat că persoanele private de somn sunt evaluate ca fiind „mai puțin atractive, mai obosite și mai nesănătoase”. Semnele includ ochi roșii, cearcăne accentuate, piele palidă și colțurile gurii coborâte.

Aceste detalii, deși subtile, influențează interacțiunile sociale. O față odihnită transmite sănătate și vitalitate, în timp ce lipsa somnului îi face pe ceilalți să fie mai reticenți în a interacționa. În plus, somnul afectează și modul în care ne vedem pe noi înșine: oamenii odihniți se declară mai mulțumiți de propria înfățișare.

Somnul - un „tratament” natural pentru frumusețe

Specialiștii recomandă între șapte și nouă ore de somn pe noapte pentru adulți, nu doar pentru sănătatea fizică și psihică, ci și pentru menținerea unui aspect tânăr și radiant. „Acordarea priorității somnului este una dintre cele mai simple și mai eficiente modalități de a sprijini sănătatea pielii și a corpului”, subliniază expertul.

Așadar, data viitoare când tentația de a lucra până târziu sau de a pierde ore în fața ecranelor este mare, merită să ne amintim că fiecare oră de odihnă câștigată se vede dimineața în oglindă. Somnul de frumusețe nu mai este doar un basm, ci o realitate confirmată de știință.

