Data actualizării: | Data publicării:

Somnul de frumusețe nu este un mit. Un expert explică modul în care odihna menține pielea sănătoasă și tânără

Autor: Alexandra Curtache | Categorie: Stiri
Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Un specialist în medicina somnului arată că odihna de calitate nu doar că ne ajută să fim mai energici, ci contribuie direct la menținerea pielii sănătoase, elastice și tinere.

Cei mai mulți dintre noi s-au trezit cel puțin o dată după o noapte scurtă de somn și s-au privit în oglindă gândindu-se: „Arăt obosit”. Explicația nu este doar psihologică. Potrivit unui neurolog specializat în medicina somnului, lipsa odihnei afectează vizibil pielea și modul în care ceilalți ne percep. Cercetările confirmă: somnul influențează elasticitatea pielii, nivelul de hidratare, apariția ridurilor și chiar atractivitatea.

Somnul profund, cu unde lente, este momentul-cheie pentru repararea organismului. În această etapă, corpul secretă hormonul de creștere, care stimulează regenerarea țesuturilor și producția de colagen, proteina responsabilă pentru fermitatea și elasticitatea pielii. Tot atunci, nivelul cortizolului, hormonul stresului, scade, protejând structura pielii și reducând inflamația.

„Somnul creează un mediu hormonal ideal pentru ca pielea să se vindece și să-și mențină bariera de protecție”, explică specialistul. Astfel, noaptea nu este doar un timp de odihnă, ci o veritabilă „terapie naturală” pentru ten.

Citește și:  Mirela Vescan și Thea Haimovitz dezvăluie produsul beauty care te face „să arăți ca și cum ai fi dormit 8 ore”


Lipsa somnului și efectele vizibile asupra feței

Deficitul de somn are consecințe rapide și vizibile. O hidratare deficitară, pierderea elasticității și ridurile accentuate sunt doar câteva dintre efectele documentate. Mai mult, studiile arată că persoanele private de somn timp de două nopți consecutive, cu doar trei ore de odihnă pe noapte, au prezentat o scădere clară a elasticității pielii, conform Reuters.

În plus, lipsa somnului agravează acneea și iritațiile cutanate, prin creșterea nivelului de inflamație și a hormonilor de stres. Pe termen lung, sindromul somnului insuficient, mai puțin de șapte ore de somn pe noapte, timp de luni întregi, slăbește bariera pielii și accelerează procesul de îmbătrânire.

Un alt aspect important este percepția socială. Experimentele controlate au demonstrat că persoanele private de somn sunt evaluate ca fiind „mai puțin atractive, mai obosite și mai nesănătoase”. Semnele includ ochi roșii, cearcăne accentuate, piele palidă și colțurile gurii coborâte.

Aceste detalii, deși subtile, influențează interacțiunile sociale. O față odihnită transmite sănătate și vitalitate, în timp ce lipsa somnului îi face pe ceilalți să fie mai reticenți în a interacționa. În plus, somnul afectează și modul în care ne vedem pe noi înșine: oamenii odihniți se declară mai mulțumiți de propria înfățișare.

Citește și: Crezi că suferi de insomnie? Semnele la care să fii atent


Somnul - un „tratament” natural pentru frumusețe

Specialiștii recomandă între șapte și nouă ore de somn pe noapte pentru adulți, nu doar pentru sănătatea fizică și psihică, ci și pentru menținerea unui aspect tânăr și radiant. „Acordarea priorității somnului este una dintre cele mai simple și mai eficiente modalități de a sprijini sănătatea pielii și a corpului”, subliniază expertul.

Așadar, data viitoare când tentația de a lucra până târziu sau de a pierde ore în fața ecranelor este mare, merită să ne amintim că fiecare oră de odihnă câștigată se vede dimineața în oglindă. Somnul de frumusețe nu mai este doar un basm, ci o realitate confirmată de știință.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Fenomen spectaculos pe cer, în noaptea de vineri spre sâmbătă. Ce se întâmplă cu Luna
12 sep 2025, 18:20
Polonia îl contrazice pe Trump și susține că incursiunile dronelor rusești nu pot fi considerate o greșeală
12 sep 2025, 18:32
Victor Negrescu, despre proiectele pentru copiii din diaspora: "Dacă e să vorbim de tăieri, cu siguranță nu aș tăia de aici" - VIDEO
12 sep 2025, 17:52
Ce se întâmplă cu creierul tău dacă nu consumi grăsimi. Explicația Mihaelei Bilic
12 sep 2025, 18:53
Un pastor susține că au început semnele profeției biblice despre sfârșitul lumii
12 sep 2025, 17:46
Dronă militară, descoperită pe o plajă din Bulgaria /foto în articol
12 sep 2025, 17:12
ParintiSiPitici.ro
„Politica nu are ce să caute în Educație! Nu mai veniți spre noi! Lăsați-ne în pace!” Prof. Claudia Chiru lansează apel: „Dacă eu nu am timp să dau feedback copilului, învățarea e zero!” / VIDEO
12 sep 2025, 10:40
Donald Trump: Răbdarea mea cu Putin se epuizează rapid. Va trebui să acționăm foarte, foarte dur
12 sep 2025, 17:01
Somnul de frumusețe nu este un mit. Un expert explică modul în care odihna menține pielea sănătoasă și tânără
12 sep 2025, 17:14
SUA cere Europei să taxeze China și India pentru a opri finanțarea războiului lui Putin
12 sep 2025, 17:02
Psihoterapeutul Cosmin Bara explică lupta copiilor români crescuți în străinătate: „Apare sentimentul de a fi între două oglinzi” / VIDEO
12 sep 2025, 16:35
Un buzoian, trimis în judecată după ce a încercat să-și omoare de două ori fostul socru: L-a otrăvit și apoi i-a tăiat frânele
12 sep 2025, 16:39
O familie de români abia întoarsă din America critică România: „Vă spun sincer, regret că m-am întors”
12 sep 2025, 16:29
Italia și Turcia au semnat un acord pentru oprirea traficului de migranți dinspre Libia
12 sep 2025, 16:17
Imaginea cu soția lui Charlie Kirk, Erika Frantzve, care a înduioșat Internetul / foto în articol
12 sep 2025, 16:09
Nouă alertă alimentară în România! Condimentul retras din magazine - Foto în articol
12 sep 2025, 15:50
Caz șocant în Călărași: Tânără de 21 de ani, sechestrată și bătută timp de 5 zile de propriul iubit
12 sep 2025, 15:29
O angajată a Poștei Române, bolnavă de cancer în stadiu terminal, și-a însușit 220.000 de euro din titluri de stat ca să-și ajute fiul
12 sep 2025, 15:27
Tyler Robinson, tânărul care l-ar fi ucis pe Charlie Kirk, a fost prins. Update: Un membru al familiei spune că „era plin de ură și răspândea ură“
12 sep 2025, 15:47
Combinatul siderurgic din Hunedoara oprește definitiv activitatea
12 sep 2025, 15:00
Tusk, replică acidă către Trump în cazul dronelor ruse care au intrat în spațiul aerian al Poloniei
12 sep 2025, 14:19
Mesajul pe care-l așteaptă românii din diaspora ca să se întoarcă acasă. ”Nu putem șterge cu buretele aceste lucruri”
12 sep 2025, 14:17
Reacția grăitoare a Prințului Harry, atunci când a fost întrebat despre Regele Charles
12 sep 2025, 14:23
Trump vrea, în sfârșit, să pună presiune pe Rusia. Acum urmează partea grea (Politico)
12 sep 2025, 13:49
Neurochirurgia românească, jumătate de secol de tradiție. Cluj-Napoca găzduiește peste 350 de experți din întreaga lume pentru un congres internațional
12 sep 2025, 13:31
Pădure tropicală în inima Galațiului
12 sep 2025, 12:56
Moartea lui Charlie Kirk a declanșat un val de amenințări teroriste. Mai multe universități și-au suspendat activitatea
12 sep 2025, 13:03
Rabla Auto 2025 demarează cu etapa validării producătorilor auto
12 sep 2025, 12:08
Costurile rechizitelor și uniformelor, principala problemă pentru români la început de an școlar - Sondaj
12 sep 2025, 12:30
Ambasadorul George Maior, invitat la De Ce Citim - VIDEO
12 sep 2025, 11:58
CM 2026: Peste 1,5 milioane de suporteri s-au înscris pentru cumpărarea de bilete
12 sep 2025, 11:49
O creangă groasă desprinsă dintr-un copac a făcut prăpăd în Brăila. Două persoane au fost rănite
12 sep 2025, 11:42
Șacalii în România: adevăruri și mituri. Dr. Cristian-Remus Papp, la DC Anima - VIDEO
12 sep 2025, 12:58
Primul calculator din lume, scos la licitație pentru 3,3 milioane de dolari
12 sep 2025, 11:26
Un stat UE, vizitat de turiștii din toată lumea, dorește să interzică fumatul pe plaje, terase și stadioane
12 sep 2025, 11:54
Cele două testamente secrete lăsate de Giorgio Armani au fost deschise
12 sep 2025, 11:54
Scenariul unui blackout de 72 de ore în România: Ce trebuie să conțină rucsacul de urgență. Raed Arafat: Trebuie să ne pregătim și oamenii să fie conștienți
12 sep 2025, 11:04
Nou proiect Carrefour România. Micii artizani și antreprenori locali din Neamț, acum pe marile rafturi
12 sep 2025, 10:37
Ghidul de supraviețuire în caz de război primit de polonezi
12 sep 2025, 10:51
Prinţul Harry face o vizită surpriză în Ucraina. Care este scopul
12 sep 2025, 10:51
„Am uitat să scot portfardul”. Explicație halucinantă a femeii care a intrat cu cuțitele în Parlament. Scenariul unui expert în securitate: ce urmărea, de fapt
12 sep 2025, 10:15
Principalele modificări pentru români, din #Pachetul2 de măsuri asumate de Guvernul Bolojan. Creșteri de 170%
12 sep 2025, 10:22
Moscova susține că a respins peste 220 de drone lansate de Ucraina spre teritoriul său
12 sep 2025, 10:01
Protestele profesorilor: De ce orele fără predare nu sunt "o soluție viabilă". Prof. Andreia Bodea: E pierdere de timp
12 sep 2025, 12:26
Candidații pot fi respinși la angajare dacă țin cu o echipă de fotbal rivală, decide un judecător
12 sep 2025, 09:44
Târgul Național al Mierii, în acest weekend pe platforma apicolă Băneasa
12 sep 2025, 08:29
Ce a scos la iveală, de fapt, incidentul cu dronele rusești. Avertismentul unui general polonez: Este ca și cum ai trage cu tunul în muște
12 sep 2025, 08:52
Fost preşedinte, condamnat la 27 de ani de închisoare
12 sep 2025, 08:23
Asasinarea lui Charlie Kirk inflamează America: Țara ar fi "pe muchia dintre o ruptură politică și un război civil"
12 sep 2025, 09:14
Ambasadorul Rusiei la București, convocat la MAE
11 sep 2025, 23:24
Moscova cere Poloniei să redeschidă granița cu Belarus, în ajunul unor exerciții militare ruso-belaruse
11 sep 2025, 23:04
Exercițiul recomandat de un psihiatru pentru a calma anxietatea rapid și eficient
12 sep 2025, 00:51
Cele mai noi știri
acum 11 minute
Reformă în adevăratul sens al cuvântului în Sănătate. Rogobete arată cum vor fi evaluați medicii în funcție de criteriile de performanță
acum 19 minute
Ce se întâmplă cu creierul tău dacă nu consumi grăsimi. Explicația Mihaelei Bilic
acum 28 de minute
Bolojan și Predoiu pregătesc măsuri pentru fluidizarea traficului și digitalizarea serviciilor publice în capitală
acum 41 de minute
Polonia îl contrazice pe Trump și susține că incursiunile dronelor rusești nu pot fi considerate o greșeală
acum 43 de minute
Cum să scapi de urechile înfundate folosind metode naturale
acum 53 de minute
Fenomen spectaculos pe cer, în noaptea de vineri spre sâmbătă. Ce se întâmplă cu Luna
acum 1 ora 21 minute
Victor Negrescu, despre proiectele pentru copiii din diaspora: "Dacă e să vorbim de tăieri, cu siguranță nu aș tăia de aici" - VIDEO
acum 1 ora 22 minute
Ce genuri și ce idei aduce Bucharest Fringe 2025. Surprizele pregătite publicului
Cele mai citite știri
pe 11 Septembrie 2025
SONDAJ INSCOP. Partidul de pe primul loc, dacă ar avea loc duminică alegeri. Răstoarnă toată scena politică din România
pe 11 Septembrie 2025
Andrei Caramitru, prima reacție după ce s-ar fi deschis dosar penal pe numele său
pe 11 Septembrie 2025
Un ciclon traversează România. Alerte de vânt puternic și ploi. Vor și chiar și 60 l/mp, iar viteza vântului va atinge și 80 km/h
pe 11 Septembrie 2025
Ingredientul din pâine care găurește betonul. Chef Florin Dumitrescu: Fii atent la asta dacă vrei să nu mai mănânci pâine niciodată!
pe 11 Septembrie 2025
Explicațiile halucinante ale criminalului care a ucis-o pe ucraineanca Irina Zarutska: „S-au năpustit asupra ei”
foto pexels Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel