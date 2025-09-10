Mirela Vescan și Thea Haimovitz dezvăluie produsul beauty care cucerește industria / video

În cel mai recent episod din Beauty News de la Mi-Th Influencer, Mirela Vescan și Thea Haimovitz discută despre lansarea unui serum inovator care promite, pe lângă beneficiile cunoscute ale peptidelor, și un „vârf criogenic”, care oferă o senzație de răcorire.

Lansarea acestui nou serum cu peptide și vârf criogenic la Mi-Th Influencer creează așteptări mari în industrie: combinația dintre ingredientele activ-dermatologice și senzația tactilă inovatoare pare să ridice standardele în beauty.

Revoluție în skincare: peptidele, mai mult decât un trend

„Tot timpul apar serumuri cu peptide. Cu ce este diferit acesta? Are un vârf criogenic. Asta înseamnă că este rece și îți dă senzație de confort., decongestionează ochii și zona sensibilă din jurul ochilor și probabil că aceste peptide sunt cu diplomă. Deci să căutăm să urmărim acest serum”, spune Mirela Vescan.

„Trebuie să spun ceva despre peptide. Când au apărut primele produse cu peptide, era WOW! Și noi când am produs primele produse cu peptide, eram la fel. Dacă nu aveai peptide, nu erai pe piață. S-a ajuns astăzi ca peptidele să fie mai mult decât un simplu transportator de produse care ar putea să te țină tânără. Au ajuns produsele pe care le aplicăm non-invazive să se ia de dreptul la întrecere cu produsele și cu tratamentele invazive. De-abia aștept acest produs să vedem despre ce e vorba. Ideea de a avea acest vârf criogenic este un trend care trebuie respectat”, explică Thea Haimovitz.

„Este un trend, dar nu este prima firmă care ne oferă vârful criogenic. Da, dar Paula's Choice, despre ei sunt vorba, mereu au venit cu ceva nou. E o chestie să-ți asumi că aduci un produs care te face și să arăți ca și cum ai fi dormit 8 ore”, încheie Mirela.

Ce sunt peptidele și cum funcționează

Peptidele sunt lanțuri scurte de aminoacizi care funcționează în piele ca mesageri și stimulatori pentru producerea proteinelor esențiale precum colagenul și elastina, componente-cheie ale fermității și elasticității pielii. Studiile clinice arată că serurile cu peptide pot reduce semnificativ ridurile fine și liniile de expresie, chiar și în zonele delicate precum cea perioculară, după câteva săptămâni de utilizare regulată, conform heath.com.

Un studiu cu design randomizat, dublu-orb și controlat cu placebo a demonstrat că un serum pe bază de peptide (LTPS) a redus semnificativ liniile de expresie în doar 15 minute și a continuat să îmbunătățească textura și sănătatea pielii pe parcursul a 12 săptămâni PMC. Alte cercetări și recenzii au validat rolul peptidelor în stimularea sintezei colagenului, proliferarea celulară și diminuarea inflamației.

În plus, peptidele pot penetra stratul cornos și sunt compatibile cu alte ingrediente active, precum acidul hialuronic, niacinamida și antioxidanți, consolidând astfel rolul lor în rutinele de îngrijire cu eficiență dovedită încă din studiile dermatologice recente

Video

