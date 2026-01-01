Kim Jong Un mesaj pentru trupele nord-coreene care luptă 'pe pământ străin'

'În timp ce întreaga țară este scufundată într-o atmosferă festivă pentru a întâmpina Anul Nou, îmi este și mai dor de voi, cei care luptați cu curaj pe câmpul de luptă pe pământ străin, chiar și acum, fideli ordinelor patriei voastre', a declarat Kim Jong Un, citat de agenția oficială de presă KCNA.

'Phenianul și Moscova vă susțin', a adăugat el.

Coreea de Nord a trimis mii de soldați să lupte alături de Moscova în invazia Ucrainei, lansată în urmă cu aproape patru ani, potrivit agențiilor de informații sud-coreene și occidentale. Conform estimărilor sud-coreene, cel puțin 600 dintre aceștia au fost uciși.

În schimb, Rusia trimite Coreei de Nord ajutor financiar, tehnologie militară, precum și provizii alimentare și energetice, potrivit analiștilor.

În mesajul său, liderul nord-coreean i-a felicitat pe soldați pentru consolidarea 'alianței invincibile' cu Rusia, îndemnându-i să lupte 'pentru poporul frate rus', potrivit Agerpres.