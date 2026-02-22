€ 5.0974
Data publicării: 14:04 22 Feb 2026

Trafic aglomerat pe Podul Giurgiu-Ruse: Autoturismele au prioritate în fața camioanelor
Autor: Dana Mihai

mare-atentionare-bulgaria_48515500 Imagine cu rol ilustrativ / Sursa foto: pxhere.com

Traficul pe Podul Giurgiu-Ruse va fi intens duminică și luni, din cauza vremii nefavorabile și a numărului mare de camioane.

Traficul pe Podul Prieteniei peste Dunăre Giurgiu - Ruse va înregistra valori crescute duminică şi luni din cauza condiţiilor meteo nefavorabile şi a volumului mare de trafic greu peste 10 tone, a informat Ministerul Afacerilor Externe.

Autorităţile române şi bulgare competente au anunţat că traficul de autoturisme va avea prioritate faţă de traficul greu, în vederea fluidizării circulaţiei pe pod, pe ambele sensuri de mers, se arată într-un comunicat de presă al MAE transmis Agerpres.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Sofia: +35929712858 şi +35929733510, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

Număr de urgenţă pentru situaţii speciale

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă au la dispoziţie telefonul de urgenţă al Ambasadei României la Sofia: +359879440758.

MAE recomandă consultarea paginilor web: http://sofia.mae.ro, www.meteoalarm.org, www.mae.ro şi reaminteşte că românii care călătoresc în străinătate au la dispoziţie aplicaţia "Călătoreşte informat" (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mae.alerte&hl=ro, https://apps.apple.com/ro/app/c%C4%83l%C4%83tore%C8%99te-informat/id6452016795), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.

