€ 5.0974
|
$ 4.3327
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0974
|
$ 4.3327
 
DCNews Stiri Haos pe aeroportul Otopeni. Pasageri blocați de peste cinci ore în avion
Data actualizării: 20:07 21 Feb 2026 | Data publicării: 19:32 21 Feb 2026

EXCLUSIV Haos pe aeroportul Otopeni. Pasageri blocați de peste cinci ore în avion
Autor: Bogdan Bolojan

deszăpezire la aeroportul otopeni Foto: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

Este haos pe aeroportul Otopeni. Potrivit unor informații transmise redacției DCNews, pasagerii unui zbor spre Milano sunt blocați de aproximativ cinci ore în avion.

Procedura de îmbarcare a fost finalizată, însă aeronava nu a primit permisiunea de decolare din cauza lipsei echipamentelor de degivrare. Decolarea ar fi trebuit să aibă loc la ora 14:15. 

Conform mesajelor primite de la pasagerii cursei Ryanair, aceștia au fost urcați în avion la ora prevăzută în program, însă de atunci nicio manevră de decolare nu a fost inițiată din cauza numărului insuficient de mașini de degrivrare. Situația a devenit extrem de tensionată în interiorul cabinei, pe măsură ce timpul de așteptare a depășit pragul de cinci ore. În acest interval, doi pasageri au cedat presiunii și au solicitat oficial echipajului să părăsească aeronava. Oamenii au preferat să renunțe la călătorie decât să mai rămână blocați în spațiul restrâns al avionului.

Se pare că una dintre mașinile de degivrare s-a defectat și a lăsat aeroportul cu un număr insuficient de echipamente pentru a gestiona fluxul de aeronave programate pentru plecare. Din cauza acestei defecțiuni, procesul de pregătire a avioanelor pentru zbor a fost încetinit drastic.

Situația nu este așadar una singulară, iar problema afectează mai multe aeronave. Criza logistică are un impact direct asupra planurilor de călătorie a mii de pasageri: unii trebuie să revină la locurile de muncă, alții au legături în Italia spre alte destinații. 

Într-o zi aglomerată de weekend, pe aeroportul Henri Coandă se poate ajunge la operarea a aproximativ 400 de zboruri (decolări și aterizări), însă se pare că nu au fost luate măsuri suficiente pentru gestionarea situației de iarnă și nu a fost prevăzut un plan de rezervă în cazul în care un aparat de degrivrare se defectează. 

Potrivit programului actualizat al zborurilor, sunt peste 10 zboruri afectate până în acest moment, operate de diverse companii aeriene: mai multe zboruri ale Wizz Air către Londra, Bruxelles sau Madrid, un zbor al Air France către Paris, un zbor al Tarom către Amsterdam și altele. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

otopeno
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 9 minute
Franța cere o poziție comună a UE după decizia SUA privind tarifele
Publicat acum 21 minute
În 2025, importurile de gaze ale României au urcat cu 75%, în timp ce producția a scăzut
Publicat acum 27 minute
Mai multe ONG-uri vor sa blocheze un proiect de 600 de milioane de euro al unui ucrainean: "E o bombă ecologică"
Publicat acum 1 ora si 9 minute
Venezuela reacționează dur după ce SUA au prelungit starea de urgență împotriva sa
Publicat acum 1 ora si 21 minute
Un polițist local din Iași a salvat un bebeluș dintr-un bloc afectat de incendiu: L-am luat ca şi când ar fi fost copilul meu
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 10 ore si 32 minute
Se răstoarnă Puterea la Budapesta. Politicianul care-l depășește cu 10% pe Viktor Orban a văzut susținerea lui George Simion în România ca o trădare
Publicat acum 12 ore si 44 minute
Alertă de Cod Galben de viscol. Drumuri închise, localități fără curent electric, mașini blocate în zăpadă - ultimele informații
Publicat acum 9 ore si 6 minute
Cine este Paolo Zampolli, omul ”din culisele” întâlnirii lui Nicușor Dan cu Marco Rubio
Publicat acum 5 ore si 46 minute
Medic atacat în timp ce resuscita o pacientă. Membrii familiei au sărit peste el, l-au bătut și i-au spart ochelarii
Publicat acum 12 ore si 0 minute
Încă o fetiță a murit de edem cerebral, după ce a fost operată de apendicită în Constanța. Ancuța avea doar 6 ani
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close