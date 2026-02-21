Procedura de îmbarcare a fost finalizată, însă aeronava nu a primit permisiunea de decolare din cauza lipsei echipamentelor de degivrare. Decolarea ar fi trebuit să aibă loc la ora 14:15.

Conform mesajelor primite de la pasagerii cursei Ryanair, aceștia au fost urcați în avion la ora prevăzută în program, însă de atunci nicio manevră de decolare nu a fost inițiată din cauza numărului insuficient de mașini de degrivrare. Situația a devenit extrem de tensionată în interiorul cabinei, pe măsură ce timpul de așteptare a depășit pragul de cinci ore. În acest interval, doi pasageri au cedat presiunii și au solicitat oficial echipajului să părăsească aeronava. Oamenii au preferat să renunțe la călătorie decât să mai rămână blocați în spațiul restrâns al avionului.

Se pare că una dintre mașinile de degivrare s-a defectat și a lăsat aeroportul cu un număr insuficient de echipamente pentru a gestiona fluxul de aeronave programate pentru plecare. Din cauza acestei defecțiuni, procesul de pregătire a avioanelor pentru zbor a fost încetinit drastic.

Situația nu este așadar una singulară, iar problema afectează mai multe aeronave. Criza logistică are un impact direct asupra planurilor de călătorie a mii de pasageri: unii trebuie să revină la locurile de muncă, alții au legături în Italia spre alte destinații.

Într-o zi aglomerată de weekend, pe aeroportul Henri Coandă se poate ajunge la operarea a aproximativ 400 de zboruri (decolări și aterizări), însă se pare că nu au fost luate măsuri suficiente pentru gestionarea situației de iarnă și nu a fost prevăzut un plan de rezervă în cazul în care un aparat de degrivrare se defectează.

Potrivit programului actualizat al zborurilor, sunt peste 10 zboruri afectate până în acest moment, operate de diverse companii aeriene: mai multe zboruri ale Wizz Air către Londra, Bruxelles sau Madrid, un zbor al Air France către Paris, un zbor al Tarom către Amsterdam și altele.