DCNews Economie În 2025, importurile de gaze ale României au urcat cu 75%, în timp ce producția a scăzut
Data publicării: 20:34 21 Feb 2026

În 2025, importurile de gaze ale României au urcat cu 75%, în timp ce producția a scăzut
Autor: Tiberiu Vasile

În 2025, importurile de gaze ale României au urcat cu 75%, în timp ce producția a scăzut Sursa: Agerpres

În 2025, producția de gaze naturale a României a scăzut ușor cu 0,9%, până la 7,503 milioane tone echivalent petrol, în timp ce importurile au urcat cu 75%.

Producţia de gaze naturale utilizabile a României a fost, în 2025, de 7,503 milioane tone echivalent petrol, cu 67.500 tep sub cea din anul anterior (minus 0,9%), arată datele centralizate de Institutul Naţional de Statistică (INS), conform Agerpres. Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză (CNSP) estimează că, până în 2027, producţia de gaze naturale ar urma să crească.

Pe de altă parte, anul trecut, importurile de gaze naturale au crescut cu 75% (plus 1,368 milioane tep) faţă de 2024, până la aproape 3,2 milioane tep.

Conform estimărilor CNSP producţia de gaze naturale ar urma să crească

Conform estimărilor Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză (CNSP), producţia de gaze naturale ar urma să crească, până în 2027, cu un ritm mediu anual de 1,7%. Astfel, în ultima Prognoză a echilibrului energetic, pentru 2025 a fost estimată o producţie de gaze naturale de 7,79 milioane tep (plus 1,5%), pentru 2026 una de 7,907 milioane tep (plus 1,5%) şi pentru 2027 o producţie de gaze naturale de 8,176 milioane tep (plus 3,4%).

În ceea ce priveşte importurile, se aşteaptă o tendinţă de reducere, cu un ritm mai pronunţat la orizontul anului 2027 (de minus 6%), în concordanţă cu avansul producţiei, prin intrarea în exploatare a unor noi capacităţi, dar luând în considerare şi o menţinere a tranzitului către pieţe externe.

CNSP estima, pentru 2025, importuri de gaze naturale de 2,211 milioane tep (-7,6%), pentru 2026 de 2,150 milioane tep (-2,7%) şi pentru 2027 de 2,022 milioane tep (-6%), conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Care va fi prețul gazelor după 1 aprilie. Anunțul ministrului Bogdan Ivan: Nu vor depăși nivelul maxim actual
 

romania
gaze
