Bloomberg: OpenAI ar putea ajunge la venituri de peste 280 de miliarde de dolari până în 2030

Compania de tehnologie OpenAI se aşteaptă ca veniturile sale să crească rapid în următorii ani, şi să depăşească 280 miliarde de dolari în 2030, au declarat pentru Bloomberg surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul.

Abonamentele AI, principalul motor de creștere

Previziunile privind veniturile reflectă impulsul puternic de care beneficiază OpenAI datorită vânzărilor pe bază de abonament pentru softurile sale AI (inteligenţă artificială) către consumatori şi companii. De asemenea, OpenAI a început recent să testeze reclame pentru anumiţi utilizatori, ceea ce ar putea crea o potenţială nouă sursă de bani pentru companie.

Ca şi alţi competitori, OpenAI caută să convingă mai multe companii şi utilizatori să plătească pentru serviciile sale AI pentru a compensa costurile imense ale cipurilor, ale centrelor de date şi talentelor necesare implementării tehnologiei sale.

Investiții de sute de miliarde de dolari

Anterior, OpenAI anunţase că în următorii ani va cheltui peste 1.400 miliarde de dolari în infrastructură pentru AI. Acum compania le-a transmis investitorilor că intenţionează să cheltuie aproximativ 600 miliarde de dolari până în 2030, susţin sursele.

OpenAI este aproape de a finaliza prima fază a unei noi rude de finanţare, prin care va obţine probabil peste 100 miliarde de dolari, conform informaţiilor Bloomberg. Evaluarea generală a companiei, inclusiv eventuala finanţare, ar putea depăşi 850 miliarde de dolari.