Stiri

Scandal între Meloni și Macron după declarațiile despre crima din Franța
Data publicării: 10:36 20 Feb 2026

Scandal între Meloni și Macron după declarațiile despre crima din Franța
Autor: Dana Mihai

Scandal între Meloni și Macron după declarațiile despre crima din Franța

Premierul italian Giorgia Meloni a negat orice „ingerință” în afacerile interne ale Franței, după ce a fost criticată de președintele Emmanuel Macron.

Șefa guvernului italian Giorgia Meloni, care a comentat pe rețelele sociale moartea unui militant naționalist în Franța, a negat joi orice 'ingerință' în afacerile interne franceze după ce a fost criticată de președintele Emmanuel Macron, relatează AFP.

'Îmi pare rău că Macron a interpretat aceste comentarii drept «ingerință»', a declarat Meloni într-un interviu acordat canalului de știri non-stop SkyTG24.

Președintele francez, în marja unei vizite oficiale în India, i-a cerut să înceteze 'să mai comenteze ce se întâmplă la alții'.

Liderul ultraconservator scrisese în special pe X că 'moartea unui băiat de abia trecut de 20 de ani, atacat de grupuri legate de extremismul de stânga, într-un climat de ură ideologică care se răspândește în mai multe țări, este o rană pentru întreaga Europă'.

Replica ironică a lui Macron la New Delhi

Macron a fost ironic: 'Fiecare să rămână acasă și oile vor fi bine păzite', a afirmat el la New Delhi. 'Mă uimește întotdeauna să văd că oamenii care sunt naționaliști, care nu vor să fie deranjați la ei acasă, sunt întotdeauna primii care comentează ceea ce se întâmplă la alții', a adăugat el tăios.

Șeful statului francez s-a exprimat la aproape o săptămână de la agresiunea mortală împotriva lui Quentin Deranque, de 23 de ani, la Lyon, în acest caz fiind deja reținuți și plasați în arest preventiv 11 suspecți.

Meloni respinge acuzațiile de ingerință

Joi seară, Meloni s-a simțit obligată să-și clarifice poziția: 'A interveni (...) pentru a-mi exprima solidaritatea cu poporul francez într-o chestiune care, în mod evident, privește pe toată lumea nu este o ingerință. Îmi pare rău că Macron nu a înțeles acest lucru'.

'Văd un climat care nu-mi place; îl văd în Italia, îl văd în Franța, îl văd în Statele Unite', a declarat ea.

Meloni a făcut aluzie la 'anii de plumb', între 1969 și 1980, în timpul cărora Italia a cunoscut atentate comise de organizații marxiste radicale, Brigăzile Roșii, precum și de grupuri de extremă dreapta. Membri ai Brigăzilor Roșii s-au refugiat atunci în Franța.

'Clasele conducătoare trebuie să reflecteze asupra modului de a combate un climat care ne-ar putea duce înapoi cu decenii, o istorie pe care Italia o cunoaște foarte bine și pe care Franța o cunoaște foarte bine, având în vedere că a acordat azil politic membrilor Brigăzilor Roșii', a subliniat Meloni.

Cum a avut loc atacul

Quentin Duranque s-a trezit izolat în timpul unei 'lupte de stradă' între 'membri ai extremei stângi și cei ai extremei drepte', potrivit unei surse apropiate cazului. Aruncat la pământ, a fost lovit cu piciorul, în special în cap, de cel puțin șase persoane mascate și cu glugă.

Majoritatea celor arestați au legături cu mișcări de extremă stânga, iar printre aceștia se numără trei apropiați ai deputatului de extremă stânga Raphaël Arnault, fondatorul grupării La Jeune Garde Antifaciste, dizolvată prin decret în iunie 2025, în special pentru 'violență'. 

macron
meloni
scandal
