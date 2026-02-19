€ 5.0956
|
$ 4.3216
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0956
|
$ 4.3216
 
DCNews Stiri O femeie de 31 de ani, din Sectorul 5, a căzut de la etajul 10. Ce au văzut polițiștii înaintea căderii
Data actualizării: 21:05 19 Feb 2026 | Data publicării: 20:29 19 Feb 2026

O femeie de 31 de ani, din Sectorul 5, a căzut de la etajul 10. Ce au văzut polițiștii înaintea căderii
Autor: Irina Constantin

politie girofar noapte Foto cu rol ilustrativ: Freepik / Politia

O femeie de 31 de ani a murit după ce a căzut de la etajul 10 al unui bloc din Sectorul 5 al Capitalei.

O femeie care se afla pe terasa unui bloc din Sectorul 5 al Capitalei, având un comportament agitat, a dus la alertarea autorităților, în această seară. Deși s-au prezentat la fața locului mai multe echipaje specializate, femeia a sfârșit prin a se arunca în gol. Avea doar 31 de ani. Polițiștii au putut să o vadă pe femeie înainte de a se arunca în gol, ei au fost mai mult timp la fața locului și descriu scene în care femeia era agitată și complet necooperantă.

”La data de 19 februarie 2026, în jurul orei 17.50, poliţiştii din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Secţia 24 Poliţie au fost sesizaţi cu privire la faptul că o femeie se afla pe pervazul unei terase, la o adresă din Sectorul 5. La faţa locului s-au deplasat de îndată poliţişti din cadrul subunităţii, echipaje ale ISU-BIF, precum şi un echipaj de prim-ajutor” anunță un comunicat de presă al Poliției Capitalei. 

Polițiștii trimiși la fața locului au constatat că femeia avea un comportament ”agitat” și ”necooperant”, citează news.ro. Au fost solicitaţi şi negociatori din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale, fără succes însă. 

”Facem precizarea că femeia s-ar fi precipitat de la etajul 10 al imobilului, căzând pe terasa situată la etajul 1. Echipajul medical prezent la faţa locului a acordat imediat îngrijiri de specialitate, însă, în pofida eforturilor depuse, a fost declarat decesul femeii, în vârstă de 31 de ani”, anunţă Poliţia.

Zona a fost asigurată şi delimitată, iar cercetările au fost preluate de către Serviciul Omoruri. Cercetările sunt continuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti. 

Trupul neînsufleţit a fost transportat la Institutul Naţional de Medicină Legală în vederea efectuării necropsiei.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

sinucidere
sectorul 5
femeie
politie
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 13 minute
USAMV București a lansat AgroCliN: Transformarea agriculturii românești spre neutralitate climatică. Sorin Cîmpeanu subliniază o „schimbare de paradigmă”
Publicat acum 15 minute
Donald Trump ar fi prelungit cu un an o serie de sancțiuni împotriva Rusiei
Publicat acum 29 minute
Andrew Windsor, fratele regelui Charles al III-lea, a fost eliberat din arest - FOTO
Publicat acum 45 minute
Record de vizitatori, măsuri drastice: Top măsuri luate de unele țări pentru a gestiona supraaglomerarea turistică
Publicat acum 1 ora si 6 minute
Polonia a depășit pragul de 1 milion de civili care dețin legal arme de foc
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 12 ore si 51 minute
Emisia Realitatea Plus va fi oprită. Apelul Ancăi Alexandrescu
Publicat acum 15 ore si 23 minute
Horoscop 19 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 11 ore si 48 minute
Totul despre boala de care suferă Andreea Marin: Nu am vorbit despre asta la timpul potrivit. Am considerat subiectul poate prea intim
Publicat acum 4 ore si 27 minute
Nicușor Dan, discurs la summitul Consiliului pentru Pace. Cele patru atuuri ale României, evidențiate în fața lui Donald Trump
Publicat acum 10 ore si 13 minute
CCR, undă verde pentru reforma pensiilor speciale. Petrișor Peiu explică ce încearcă Guvernul Bolojan prin această victorie
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close