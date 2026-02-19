O femeie de 31 de ani, din Sectorul 5, a căzut de la etajul 10. Ce au văzut polițiștii înaintea căderii

O femeie care se afla pe terasa unui bloc din Sectorul 5 al Capitalei, având un comportament agitat, a dus la alertarea autorităților, în această seară. Deși s-au prezentat la fața locului mai multe echipaje specializate, femeia a sfârșit prin a se arunca în gol. Avea doar 31 de ani. Polițiștii au putut să o vadă pe femeie înainte de a se arunca în gol, ei au fost mai mult timp la fața locului și descriu scene în care femeia era agitată și complet necooperantă.

”La data de 19 februarie 2026, în jurul orei 17.50, poliţiştii din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Secţia 24 Poliţie au fost sesizaţi cu privire la faptul că o femeie se afla pe pervazul unei terase, la o adresă din Sectorul 5. La faţa locului s-au deplasat de îndată poliţişti din cadrul subunităţii, echipaje ale ISU-BIF, precum şi un echipaj de prim-ajutor” anunță un comunicat de presă al Poliției Capitalei.

Polițiștii trimiși la fața locului au constatat că femeia avea un comportament ”agitat” și ”necooperant”, citează news.ro. Au fost solicitaţi şi negociatori din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale, fără succes însă.

”Facem precizarea că femeia s-ar fi precipitat de la etajul 10 al imobilului, căzând pe terasa situată la etajul 1. Echipajul medical prezent la faţa locului a acordat imediat îngrijiri de specialitate, însă, în pofida eforturilor depuse, a fost declarat decesul femeii, în vârstă de 31 de ani”, anunţă Poliţia.

Zona a fost asigurată şi delimitată, iar cercetările au fost preluate de către Serviciul Omoruri. Cercetările sunt continuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

Trupul neînsufleţit a fost transportat la Institutul Naţional de Medicină Legală în vederea efectuării necropsiei.