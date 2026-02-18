Bărbat blocat în câmp, salvat din viscol de un polițist din Galați

Un bărbat blocat în câmp, în plin viscol, a fost salvat, miercuri, de un polițist din localitatea Certești, județul Galați.
Un bărbat în vârstă de 54 de ani, blocat în câmp, în plin viscol, a fost salvat miercuri de un polițist din cadrul Postului de Poliție gălățean Certești.
El a fost surprins de fenomenele meteo severe în extravilanul satului Certești, județul Galați.
Bărbatul se deplasa spre domiciliu, însă, din cauza condițiilor meteorologice severe și a stratului consistent de zăpadă, nu a mai reușit să își continue deplasarea, rămânând blocat în câmp, potrivit informațiilor furnizate de ISU Galați.
„Agentul principal de poliție Radu Valentin Palade, aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a observat o mișcare neobișnuită în extravilanul localității. Întrucât autospeciala de poliție nu putea înainta prin zăpada viscolită, polițistul a solicitat sprijinul unui fermier din zonă, care a intervenit cu un utilaj agricol pentru a facilita accesul în zona indicată”, au precizat reprezentanții ISU Galați, într-un comunicat de presă.
Agentul și fermierul au reușit să ajungă la bărbat, care se afla în stare de epuizare și prezenta semne de hipotermie ușoară. El a fost scos din zăpadă și monitorizat până la revenirea din starea de epuizare. Ulterior, acesta a fost transportat în siguranță la domiciliu.
Autoritățile au precizat că bărbatul nu a solicitat îngrijiri medicale, starea sa fiind stabilă.
Iarna și-a intrat în drepturi, miercuri, 18 februarie, determinând numeroase probleme în multe județe din țară. Căderea mare de zăpadă din cursul zilei a dus la închiderea drumurilor, întreruperea energiei electrice și „paralizarea” orașelor ale căror autorități au fost luate, din nou, „prin surprindere” de fenomenele meteo specifice anotimpului de iarnă.
de Anca Murgoci