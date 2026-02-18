Bărbat blocat în câmp, salvat din viscol de un polițist din Galați

Un bărbat în vârstă de 54 de ani, blocat în câmp, în plin viscol, a fost salvat miercuri de un polițist din cadrul Postului de Poliție gălățean Certești.

El a fost surprins de fenomenele meteo severe în extravilanul satului Certești, județul Galați.

Bărbat salvat din câmp în timpul viscolului

Bărbatul se deplasa spre domiciliu, însă, din cauza condițiilor meteorologice severe și a stratului consistent de zăpadă, nu a mai reușit să își continue deplasarea, rămânând blocat în câmp, potrivit informațiilor furnizate de ISU Galați.

„Agentul principal de poliție Radu Valentin Palade, aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a observat o mișcare neobișnuită în extravilanul localității. Întrucât autospeciala de poliție nu putea înainta prin zăpada viscolită, polițistul a solicitat sprijinul unui fermier din zonă, care a intervenit cu un utilaj agricol pentru a facilita accesul în zona indicată”, au precizat reprezentanții ISU Galați, într-un comunicat de presă.

Agentul și fermierul au reușit să ajungă la bărbat, care se afla în stare de epuizare și prezenta semne de hipotermie ușoară. El a fost scos din zăpadă și monitorizat până la revenirea din starea de epuizare. Ulterior, acesta a fost transportat în siguranță la domiciliu.

Autoritățile au precizat că bărbatul nu a solicitat îngrijiri medicale, starea sa fiind stabilă.

Iarna și-a intrat în drepturi, miercuri, 18 februarie, determinând numeroase probleme în multe județe din țară. Căderea mare de zăpadă din cursul zilei a dus la închiderea drumurilor, întreruperea energiei electrice și „paralizarea” orașelor ale căror autorități au fost luate, din nou, „prin surprindere” de fenomenele meteo specifice anotimpului de iarnă.

