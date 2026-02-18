€ 5.0965
Stiri

DCNews Stiri Vernisaj special la Buzău: „Motive florale tradiționale”, o incursiune în patrimoniul secolului XX
Data publicării: 10:03 18 Feb 2026

Vernisaj special la Buzău: „Motive florale tradiționale”, o incursiune în patrimoniul secolului XX
Autor: Anca Murgoci

VERGU MANAILA VERGU MĂNĂILĂ

Iubitorii de artă populară și tradiție sunt invitați la un eveniment dedicat memoriei vizuale și măiestriei buzoiene.

Marți, 24 februarie 2026, de la ora 10:00, va avea loc vernisajul expoziției „Motive florale tradiționale”, găzduit de Muzeul de Etnografie „Vergu-Mănăilă” din Buzău.

Expoziția aduce în atenția publicului o selecție rară de ceramică și ștergare din secolul XX, piese de patrimoniu care reflectă sensibilitatea artistică și rigoarea meșterilor din regiunea Buzăului. Motivele florale, bogate în simboluri și semnificații, spun povestea unei identități culturale păstrate și transmise din generație în generație.

Evenimentul va avea loc la Muzeul de Etnografie „Vergu-Mănăilă”, situat pe Strada Războieni nr. 8, Buzău, iar accesul publicului în ziua vernisajului este gratuit.

Organizatorii îi așteaptă pe toți cei interesați să descopere frumusețea artei populare și să se bucure de un moment dedicat tradiției și patrimoniului local.

buzau
muzeu
