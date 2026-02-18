€ 5.0965
DCNews Stiri Compozitorul maghiar Kurtag sărbătorește 100 de ani cu o nouă operă
Data actualizării: 10:22 18 Feb 2026 | Data publicării: 10:22 18 Feb 2026

Compozitorul maghiar Kurtag sărbătorește 100 de ani cu o nouă operă
Autor: Alexandra Curtache

Compozitorul maghiar Kurtag sărbătorește 100 de ani de la naștere cu o nouă operă Foto: Unsplash

Maghiarul Gyorgy Kurtag, considerat unul dintre cei mai mari compozitori clasici în viață, împlinește joi 100 de ani și le va oferi iubitorilor de muzică un cadou de ziua lui unic: o operă nouă.

În ultimele săptămâni, oameni din întreaga lume i-au adus un omagiu compozitorului, iar Budapesta a marcat centenarul său cu evenimente speciale, concerte și documentare.

La sfârșitul acestei luni, premiera mondială a celei de-a doua opere a lui Kurtag, „Die Stechardin”, despre povestea de dragoste din secolul al XVIII-lea dintre un erudit german și o florăreasă, va încheia centenarul nașterii sale.

În ciuda faptului că este imobilizat într-un scaun cu rotile și suferă de pierderea auzului, Kurtag nu și-a pierdut deloc vivacitatea intelectuală sau pasiunea pentru muzică, potrivit celor apropiați lui.

„Nu mai aude atât de bine. Dar, în schimb, simte și mai mult, percepe și mai mult din lume și din muzică”, a declarat pentru AFP dirijorul Concerto Budapest, Andras Keller, în timpul unei repetiții a noii opere într-un act a lui Kurtag, la începutul acestei luni.

Când soția sa, pianista Marta Kurtag, care era și o parteneră artistică apropiată, a murit în 2019, „toată lumea era speriată de ce se va întâmpla în continuare”, a spus Laszlo Goz, directorul Centrului de Muzică din Budapesta, unde Kurtag locuiește acum.

Kurtag a scris piese „din ce în ce mai mari și mai complexe”

„A început să predea din nou și acum a scris a doua sa operă, care este un fel de mesaj pentru soția sa, Marta”, a spus Goz.

Născut pe 19 februarie 1926, în orașul românesc Lugoj, din părinți de etnie maghiară, Kurtag a început să cânte la pian încă din copilărie.

După ce a luat lecții de pian și compoziție în adolescență la Timișoara, s-a mutat în cele din urmă la Budapesta în 1946, unde a început studiile la Academia de Muzică Franz Liszt.

În timpul studiilor, l-a cunoscut pe colegul său compozitor Gyorgy Sandor Ligeti.

A absolvit pianul și muzica de cameră în 1951, iar mai târziu compoziția, înainte de a-și continua studiile la Paris timp de un an.

De-a lungul deceniilor, muzicianul premiat a devenit faimos pentru compozițiile sale scurte, dar extrem de complexe, și s-a orientat către operă abia târziu în viață.

„Maestrul formelor miniaturale”

De-a lungul carierei sale, Kurtag s-a inspirat din literatură și din operele unor compatrioți celebri, precum Bela Bartok. Dar, în ciuda succesului său, nu a fost imun la blocajul creativ.

După întoarcerea în Ungaria, în 1960 a devenit repetitor la Societatea Filarmonică din Budapesta, iar mai târziu a predat pianul și muzica de cameră la alma mater.

La vârsta de 92 de ani, prima sa operă, „Fin de partie”, a avut premiera la celebra La Scala din Milano la sfârșitul anului 2018.

Bazată pe piesa „Endgame” a scriitorului irlandez Samuel Beckett și după mai bine de șapte ani de lucru, Kurtag și soția sa nu au participat la premieră din cauza vârstei înaintate și au optat în schimb pentru transmisiunea radio.

La fel ca Beckett, care a trăit și a murit la Paris, Kurtag are și el o pasiune pentru limba franceză.

Muzicianul și soția sa s-au stabilit lângă Bordeaux, în Franța, la mijlocul anilor 1990, înainte de a se întoarce în Ungaria în 2015.

„Muzica lui Kurtag strălucește cu o asemenea intensitate, chiar și în momentele sale cele mai liniștite și rafinate”, a spus istoricul de muzică Gergely Fazekas.

El a spus că Kurtag este cunoscut pe scară largă drept „maestrul formelor miniaturale”, deoarece multe dintre piesele sale „capturează doar câteva minute sau chiar mai puțin din eternitate”.

compozitor
centenar
