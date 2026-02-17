Anul Nou Chinezesc 2026. Tradiții și semnificație. Începe anul Calului

Anul Nou chinezesc începe din 17 februarie. Semnificația sărbătorii

Anul Nou Chinezesc înseamnă un nou început, te îndeamnă să lași în urmă ghinionul și să atragi prosperitate. Înainte de sărbătoare, familiile își curăță locuințele pentru a alunga energiile negative și decorează casele cu elemente roșii, culoare asociată cu norocul și protecția.

Care sunt tradițiile în cele două săptămâni

Ajunul Anului Nou

Curățenie generală (pentru a alunga ghinionul)

Cina în familie (cea mai importantă masă din an)

Oferirea plicurilor roșii cu bani (hongbao)

Ziua 1

Se poartă haine noi, de preferat roșii

Vizite la rude apropiate

Se evită măturatul (ca să nu "mături" norocul)

Zilele 2-4

Vizite la rude și prieteni

Rugăciuni pentru prosperitate

Ziua 2 este dedicată adesea zeilor și strămoșilor

Ziua 5 - "Ziua Zeului Bogăției"

Se aprind petarde

Se urează succes financiar

Zilele 6-7

Revenirea la activități obișnuite

Ziua 7 este considerată "ziua tuturor oamenilor" (Renri - ziua simbolică a nașterii omenirii)

Zilele 8-9

Rugăciuni către Împăratul de Jad

Mese festive în familie

Zilele 10-12

Invitații și mese cu prietenii

Oferirea de cadouri simbolice

Ziua 13

Masă mai simplă, pentru "purificare" după excese

Zilele 14-15

Pregătiri pentru Festivalul Lampioanelor

Confecționarea și aprinderea lampioanelor

Semnificația Calului în tradiția chineză

Calul este unul dintre cele 12 animale ale zodiacului chinezesc.

El simbolizează: Energie, vitalitate, libertate, independență, putere, perseverență, succes rapid și progres.

Ani ai Calului: