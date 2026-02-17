Anul Nou Chinezesc 2026. Tradiții și semnificație. Începe anul Calului

Anul Nou Chinezesc va fi sărbătorit în 2026 începând cu 17 februarie, marcând debutul Anului Calului, potrivit zodiacului chinezesc.
Anul Nou Chinezesc înseamnă un nou început, te îndeamnă să lași în urmă ghinionul și să atragi prosperitate. Înainte de sărbătoare, familiile își curăță locuințele pentru a alunga energiile negative și decorează casele cu elemente roșii, culoare asociată cu norocul și protecția.
Curățenie generală (pentru a alunga ghinionul)
Cina în familie (cea mai importantă masă din an)
Oferirea plicurilor roșii cu bani (hongbao)
Se poartă haine noi, de preferat roșii
Vizite la rude apropiate
Se evită măturatul (ca să nu "mături" norocul)
Vizite la rude și prieteni
Rugăciuni pentru prosperitate
Ziua 2 este dedicată adesea zeilor și strămoșilor
Se aprind petarde
Se urează succes financiar
Revenirea la activități obișnuite
Ziua 7 este considerată "ziua tuturor oamenilor" (Renri - ziua simbolică a nașterii omenirii)
Rugăciuni către Împăratul de Jad
Mese festive în familie
Invitații și mese cu prietenii
Oferirea de cadouri simbolice
Masă mai simplă, pentru "purificare" după excese
Pregătiri pentru Festivalul Lampioanelor
Confecționarea și aprinderea lampioanelor
Calul este unul dintre cele 12 animale ale zodiacului chinezesc.
El simbolizează: Energie, vitalitate, libertate, independență, putere, perseverență, succes rapid și progres.
Ani ai Calului:
de Anca Murgoci