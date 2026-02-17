€ 5.0953
Data publicării: 10:37 17 Feb 2026

Anul Nou Chinezesc 2026. Tradiții și semnificație. Începe anul Calului
Autor: Dana Mihai

Anul Nou Chinezesc 2026. Tradiții și semnificație. Începe anul Calului - Fotografie generata cu AI Anul Nou Chinezesc 2026. Tradiții și semnificație. Începe anul Calului - Fotografie generata cu AI

Anul Nou Chinezesc va fi sărbătorit în 2026 începând cu 17 februarie, marcând debutul Anului Calului, potrivit zodiacului chinezesc.

Anul Nou chinezesc începe din 17 februarie. Semnificația sărbătorii

Anul Nou Chinezesc înseamnă un nou început, te îndeamnă să lași în urmă ghinionul și să atragi prosperitate. Înainte de sărbătoare, familiile își curăță locuințele pentru a alunga energiile negative și decorează casele cu elemente roșii, culoare asociată cu norocul și protecția.

Care sunt tradițiile în cele două săptămâni

  • Ajunul Anului Nou

Curățenie generală (pentru a alunga ghinionul)
Cina în familie (cea mai importantă masă din an)
Oferirea plicurilor roșii cu bani (hongbao)

  • Ziua 1

Se poartă haine noi, de preferat roșii
Vizite la rude apropiate
Se evită măturatul (ca să nu "mături" norocul)

  • Zilele 2-4

Vizite la rude și prieteni
Rugăciuni pentru prosperitate
Ziua 2 este dedicată adesea zeilor și strămoșilor

  • Ziua 5 - "Ziua Zeului Bogăției"

Se aprind petarde
Se urează succes financiar

  • Zilele 6-7

Revenirea la activități obișnuite

Ziua 7 este considerată "ziua tuturor oamenilor" (Renri - ziua simbolică a nașterii omenirii)

  • Zilele 8-9

Rugăciuni către Împăratul de Jad
Mese festive în familie

  • Zilele 10-12

Invitații și mese cu prietenii
Oferirea de cadouri simbolice

  • Ziua 13

Masă mai simplă, pentru "purificare" după excese

  • Zilele 14-15

Pregătiri pentru Festivalul Lampioanelor
Confecționarea și aprinderea lampioanelor

Semnificația Calului în tradiția chineză

Calul este unul dintre cele 12 animale ale zodiacului chinezesc.

El simbolizează: Energie, vitalitate, libertate, independență, putere, perseverență, succes rapid și progres.

Ani ai Calului:

  • 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

anul nou chinezesc 2026
anul calului
