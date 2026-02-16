Cazul Suraia. Anunțul ONG-urilor după întâlnirea de la Cotroceni

Reprezentanții Save our Paws, Asociația Sache Vet, ALDA, Namaco Animal and Humane Help Rescue, Kola Kariola, Asociația Ramses, Dreptate pentru Animale și Totul pentru Animale au fost astăzi la Palatul Cotroceni, acolo unde Administrația Prezidențială a facilitat o întâlnire între organizațiile neguvernamentale care au investigat cazul de cruzime de la Suraia și reprezentanții instituțiilor direct implicate în gestionarea câinilor fără stăpân: ANSVSA, CMV, IGPR.

Cazul Suraia: de la lagăr finanțat din bani publici la suspendare, închidere și solicitarea răspunderii penale

„Cazul Suraia: de la lagăr finanțat din bani publici la suspendare, închidere și solicitarea răspunderii penale

Cazul adăpostului din Suraia, adăpost care aparţine societăţii Vetmedan SRL, administrat de Daniel Lazăr reprezintă unul dintre cele mai grave eșecuri sistemice în gestionarea câinilor fără stăpân din România. Datele documentate de luni de zile de către Asociația Sache și parteneri arată un mecanism care a funcționat ani la rând sub supraveghere instituțională, finanțat din banii contribuabililor.

Aproximativ 15.000 de animale au trecut prin acest adăpost privat. 28.549.919 lei din fonduri publice au fost alocați prin contracte încheiate cu sute de UAT-uri din țară. În medie, 1.903 lei pentru fiecare viață curmată. Mai mult de jumătate dintre animalele capturate erau pui. Dovezile indică acte de omorâre cu intenție, nu eutanasie în sensul medical și legal al termenului.

Sesizările către autorități au existat anterior apariției imaginilor în spațiul public. Petiții au fost înregistrate și transmise oficial încă din ianuarie 2025. Cu toate acestea, mecanismul a continuat să funcționeze până acum cinci zile.

Foto - Întâlnirea de la Cotroceni a reprezentanților ONG-urilor cu ANSVSA, CMV, IGPR în cazul Suraia

Evoluția cazului din ultimele zile

Ca urmare a înregistrărilor cu ororile din Suraia făcute public de către Save our Paws, Asociația Sache Vet, ALDA, Namaco Animal and Humane Help Rescue, Kola Kariola, Asociația Ramses, Dreptate pentru Animale și Totul pentru Animale, activitatea adăpostului a fost suspendată la nivel instituțional la data de 11.02.2026.

Pentru cei 230 câini care se aflau încă în adăpost, accesul organizațiilor și al echipelor medicale a fost inițial restricționat. Ulterior li s-a permis ONG-urilor să intervină pentru evaluări și preluări. Printr-o mobilizare fără precedent, peste 15 organizații au răspuns apelului public și au reușit, într-un efort coordonat, să mute toate animalele rămase”, se mai notează în comunicat.

Ce semne prezentau câinii găsiți în adăpost

„Câinii găsiți în adăpost prezentau semne evidente de stres sever, subnutriție și traume comportamentale compatibile cu expunerea prelungită la un mediu ostil. Spațiile erau insalubre, degradate, înguste, reci, improprii oricărei forme de îngrijire și departe de standardele minime care ar trebui să guverneze un adăpost finanțat din bani publici.

„Nu este doar un simplu adăpost supraaglomerat. Vorbim despre un loc în care viața a fost administrată fără respect pentru suferință, iar frica devenise stare permanentă. Câinii nu mai reacționau ca animale care așteaptă ajutor. Reacționau ca ființe care au învățat că nu vine nimeni. În aer încă se simțea mirosul ororilor întâmplate acolo și atmosfera era apasătoare”, declară Laura Fincu, fondatoare Asociația Sache de protecție a animalelor.

Foto - Întâlnirea de la Cotroceni a reprezentanților ONG-urilor cu ANSVSA, CMV, IGPR în cazul Suraia

Ce s-a constatat în urma evaluărilor medicale

„În urma evaluărilor medicale realizate imediat după preluare, s-a constatat că un număr semnificativ dintre câinii salvați prezintă semne clinice compatibile cu jigodia, o boală virală gravă, extrem de contagioasă, favorizată de absența măsurilor profilactice elementare (vaccinare, carantină, triere) și condițiile de supraaglomerare, stres și lipsă de igienă. Pentru mulți dintre ei, diagnosticul reduce considerabil șansele de vindecare și implică tratamente îndelungate, izolare strictă și resurse medicale semnificative.

„În acest moment, nu există o comunicare oficială privind o anchetă penală proporțională cu gravitatea faptelor, identificarea responsabililor, clarificarea utilizării fondurilor publice și măsurile concrete de reformă care să prevină repetarea unui astfel de caz. Suspendarea sau închiderea unei locații nu repară mii de vieți pierdute și nu poate înlocui răspunderea penală”, adaugă Laura Fincu.

Aceasta adaugă: „Închiderea adăpostului este un pas. Nu este finalul. E nevoie de clarificări publice, stabilirea responsabilităților, monitorizarea anchetelor și propuneri legislative concrete. Moartea nu poate rămâne procedură. Viața nu poate fi tratată ca problemă logistică. Solicităm anchete penale clare, nu reclasificări administrative. Solicităm identificarea și tragerea la răspundere a tuturor verigilor implicate: executanți, coordonatori, instituții de control. Solicităm transparență totală privind contractele, controalele și utilizarea banilor publici. OUG 155, în forma actuală, creează spațiu pentru abuz acolo unde controlul lipsește. Solicităm reformarea cadrului legal astfel încât prevenția să devină prioritate.”

Astăzi, întâlnire cu Administrația Prezidențială

„Astăzi, la Palatul Cotroceni, Administrația Prezidențială a facilitat o întâlnire între organizațiile neguvernamentale care au investigat cazul de cruzime de la Suraia și reprezentanții instituțiilor direct implicate în gestionarea câinilor fără stăpân: ANSVSA, CMV, IGPR.

Foto - Întâlnirea de la Cotroceni a reprezentanților ONG-urilor cu ANSVSA, CMV, IGPR în cazul Suraia

Imaginile apărute în spațiul public în ultimele zile au generat revoltă și îngrijorare. Ele au scos la lumină nu doar un caz, ci o problemă profundă, sistemică. Tocmai de aceea această întâlnire a fost necesară.

Instituțiile și organizațiile au stat față în față. S-a discutat deschis despre blocaje, despre responsabilități împărțite, despre lipsa de coordonare și despre vulnerabilitățile pe care le produce un sistem care reacționează târziu și previne insuficient.

Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor București (ASPA) a fost invitată în cadrul acestui dialog ca exemplu de bune practici în gestionarea câinilor fără stăpân, prin activitatea sa de capturare umană a câinilor, îngrijirea lor cu empatie în adăposturi, sterilizări constante, adopții, precum și prin eforturi continue de informare, educare, transparență și colaborare cu societatea civilă”.

Începutul unui proces

„Aceasta nu este o concluzie finală. Este începutul unui proces. După 13 ani în care OUG 155/2001 și practica eutanasiei au arătat limite morale, financiare și sociale evidente, poate că acesta este momentul în care trebuie să rediscutăm legea. Când un mecanism produce repetat abuzuri, el trebuie reevaluat.

Am primit asigurări din partea ANSVSA că legea în vigoare trebuie respectată strict, inclusiv în ceea ce privește transportul pe distanțe lungi, interdicția eutanasierilor în afara adăposturilor publice și aplicarea corectă a procedurilor. De astăzi se vor închide adăposturile private care gestionează câinii precum în Suraia.

Vom urmări îndeaproape aceste angajamente și vom mai participa la astfel de grupuri de lucru, cu concursul celor de la IGPR și CMV.

Toate sesizările primite vor fi înaintate către ANSVSA și instituțiile competente. Doar prin documentare și consecvență putem opri repetarea acestor practici şi eliminarea tuturor adăposturilor care practică aceleaşi barbarii.

Următorii pași - protest civic

În acest context, duminică, 22 februarie, între orele 16:00–19:00, în fața Parlamentului României, la intrarea dinspre Parcul Izvor, va avea loc un protest civic împotriva modului în care statul gestionează problema câinilor fără stăpân. Cazul Suraia nu este un incident izolat așa că protestul este un apel la responsabilitate instituțională, la reformă legislativă și la asumarea publică a greșelilor care au costat mii de vieți”, conform comunicatului de presă.

Vezi și - Teroare la adăpostul de câini din Suraia, Vrancea. Sute de animale schingiuite, trei persoane cercetate penal