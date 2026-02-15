Cutremur în Vrancea, 15 februarie

A fost cutremur în zona seismică Vrancea
În ziua de 15 Februarie 2026, la ora 01:54:30, s-a produs în zona seismică Vrancea un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.5, la adâncimea de 155.8 km informează Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).
Potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, cutremurul a avut loc la adâncimea de 155,8 kilometri (km), în apropierea următoarelor oraşe: 42 km vest de Focşani, 59 km nord de Buzău, 69 km est de Sfântu-Gheorghe, 80 km est de Braşov şi 93 km nord-est de Ploieşti.
De la începutul acestui an, în România s-au produs 31 de cutremure cu magnitudini cuprinse între 2 şi 3,7. Cele mai mari seisme din 2025, ambele cu magnitudine 4,4, au avut loc pe data de 13 februarie, în judeţul Buzău, respectiv pe 11 mai, în judeţul Vrancea.
de Anca Murgoci