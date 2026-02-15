Cutremur în Vrancea, 15 februarie

În ziua de 15 Februarie 2026, la ora 01:54:30, s-a produs în zona seismică Vrancea un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.5, la adâncimea de 155.8 km informează Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, cutremurul a avut loc la adâncimea de 155,8 kilometri (km), în apropierea următoarelor oraşe: 42 km vest de Focşani, 59 km nord de Buzău, 69 km est de Sfântu-Gheorghe, 80 km est de Braşov şi 93 km nord-est de Ploieşti.

De la începutul acestui an, în România s-au produs 31 de cutremure cu magnitudini cuprinse între 2 şi 3,7. Cele mai mari seisme din 2025, ambele cu magnitudine 4,4, au avut loc pe data de 13 februarie, în judeţul Buzău, respectiv pe 11 mai, în judeţul Vrancea.