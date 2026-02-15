Al treilea transplant de cord din 2026, la Târgu Mureş

"Suntem foarte bucuroşi că în mai puţin de două luni am reuşit să efectuăm trei transplanturi şi acest lucru este unul foarte bun, pentru că fiecare transplant înseamnă vieţi salvate, Donatorul a fost o persoană de sex feminin, în vârstă de 37 de ani, din judeţul Iaşi, care, din păcate, a avut un o afecţiune vasculară care a determinat moartea cerebrală. Aşa cum spuneam, ne bucurăm că am reuşit să facem într-un timp scurt trei transplanturi.

Receptorul este un pacient în vârstă de 51 de ani din judeţul Maramureş, care este pe lista de aşteptare de mai bine de un an, un pacient aflat într-o stare avansată de insuficienţă ce cardiacă", a declarat şeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară din IUBCvT Târgu Mureş, doctorul Horaţiu Suciu.

Transplantul de cord de la Târgu Mureş a durat cinci ore, dr. Horaţiu Suciu precizând că echipa IUBCvT este pregătită non-stop pentru astfel de intervenţii.

"Mulţumim tuturor celor care au contribuit, SMURD, medicii care s-au deplasat, toţi cei care au făcut posibil acest lucru pentru a lua parte la un transplant. Înseamnă mai mult decât o intervenţie, înseamnă o stare de spirit la care trebuie să racordeze toţi cei care participă", a mai afirmat el.

Începând din data de 19 ianuarie, în România au fost realizate patru transplanturi de cord, trei la IUBCvT Târgu Mureş şi unul la Bucureşti.