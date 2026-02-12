Șase simptome ale cancerului intestinal care pot trece neobservate

James Van Der Beek a crezut inițial că simptomele cancerului intestinal se datorau dietei sale, înainte de a afla motivul sinistru din spatele acestora.

Actorul nu este singurul în această situație, deoarece o mulțime de persoane diagnosticate cu această formă a bolii au povestit cum au ignorat inițial semnele de avertizare, considerându-le inofensive.

Peste 17.000 de persoane mor anual din cauza cancerului intestinal

Mulți oameni cred că simptomele pe care le resimt se datorează afecțiunilor minore, problemelor digestive sau sindromului intestinului iritabil, întârziind astfel diagnosticul.

Timpul este esențial și în cazul detectării acestei boli, deoarece depistarea precoce a cancerului intestinal poate crește drastic șansele de vindecare.

Cancer Research UK afirmă că peste 17.000 de persoane mor anual din cauza cancerului intestinal în Marea Britanie, în timp ce American Cancer Society a constatat că acesta este principala cauză de deces prin cancer la bărbații sub 50 de ani și a doua cauză la femei.

Cum a aflat James Van Der Beek că are cancer intestinal

Vedeta din Dawson's Creek, Van Der Beek, a anunțat pentru prima dată că a fost diagnosticat cu cancer colorectal în stadiul 3 în noiembrie 2024, după ce a „acordat atenție în privat” acestei vești.

„Întotdeauna am asociat cancerul cu vârsta și cu un stil de viață nesănătos și sedentar. Dar eu eram într-o formă cardiovasculară excelentă. Încercam să mănânc sănătos, sau cel puțin atât cât știam la acea vreme. M-am gândit că poate ar trebui să renunț la cafea sau să nu mai pun frișcă în cafea. Dar când am renunțat la asta și nu s-a îmbunătățit nimic, m-am gândit că mai bine mă duc să mă examinez”, a declarat el pentru revista People la acea vreme. „.

Tatăl a șase copii a făcut o colonoscopie pentru a-și investiga simptomele, și astfel a aflat că avea cancer la intestin.

„Am intrat în șoc. Te gândești: Cum pot remedia asta? Mă vindecă? Îmi face rău? Funcționează? O să reapară? Pentru cineva căruia îi plac răspunsurile, a nu ști este unul dintre cele mai grele lucruri”, a adăugat Van Der Beek.

Starul născut în Connecticut a explicat că a decis să împărtășească fanilor detaliile luptei sale cu boala, deoarece a considerat că este „catartic” și a vrut să „crească gradul de conștientizare”.

Din păcate, familia lui Van Der Beek a anunțat moartea sa, miercuri, 11 februarie: „Și-a trăit ultimele zile cu curaj, credință și demnitate. Sunt multe de spus despre dorințele sale, dragostea pentru umanitate și caracterul sacru al timpului. Acele zile vor veni. Deocamdată, vă rugăm să ne respectați intimitatea în timp ce îl plângem pe iubitul nostru soț, tată, fiu, frate și prieten”.

Simptome comune ale cancerului intestinal

Potrivit chirurgului colorectal James Kinross, există șase simptome comune ale bolii de care ar trebui să fiți conștienți.

Medicul, care lucrează la spitalul caritabil independent King Edward VII’s Hospital, a declarat pentru Mirror că ar trebui să consultați medicul de familie dacă bifați unele dintre aceste căsuțe.

Schimbări în obiceiurile intestinale

Dacă observați o schimbare semnificativă în obiceiurile intestinale, cum ar fi mersul mai frecvent la toaletă sau scaune moi, ar trebui să discutați acest lucru cu medicul dumneavoastră. Poate fi ceva nesemnificativ, dar consultarea medicului vă poate salva viața.

Sânge în scaun

Dacă observați sânge în scaun și nu suferiți de hemoroizi, acest lucru ar putea fi rezultatul unui cancer intestinal. Cancer Research UK explică faptul că, de obicei, sângele „devine roșu închis sau negru” și poate face ca excrementele să „arăte ca gudronul”.

Durere abdominală

Dacă aveți în mod constant dureri, crampe sau disconfort abdominal fără un motiv aparent, ar putea fi necesară o investigație suplimentară. Acesta este un simptom al unei serie de afecțiuni comune, dar dacă aveți și balonare în mod regulat, este mai bine să vă adresați medicului.

Pierdere inexplicabilă în greutate

Dacă hainele tale sunt brusc mult prea mari și largi, cancerul intestinal ar putea fi de vină. Dacă slăbești brusc mult, dar nu ți-ai schimbat dieta sau programul de exerciții fizice, programează-te la medicul de familie.

Umflături

Apariția unei umflături neobișnuite în stomac sau rect ar putea fi un simptom al cancerului intestinal. Urmăriți dimensiunea acestora și asigurați-vă că raportați orice durere asociată unui profesionist din domeniul sănătății.

Oboseală extremă

Senzația de oboseală și slăbiciune permanentă este un alt motiv pentru a face o programare la medic. Ar putea fi un semnal că organismul dumneavoastră luptă împotriva a ceva de care nu sunteți încă conștient, așa că, pentru a fi sigur, faceți un control medical.