DCNews Stiri Social A fost scos la vânzare conacul lui Nicolae Furculescu. Cum arată domeniul de 30.000 de mp, în valoare de 295.000 de euro
Data publicării: 13:23 11 Feb 2026

A fost scos la vânzare conacul lui Nicolae Furculescu. Cum arată domeniul de 30.000 de mp, în valoare de 295.000 de euro
Autor: Roxana Neagu

conacul furculescu www.sothebysrealty.com

Conacul Furculescu este acum pe piață. Proprietatea de 30.000 de metri pătrați are un preț de vânzare de sub 300.000 de euro.

Conacul Furculescu este o proprietate de familie, ce se întinde pe o suprafață de 30.000 de metri pătrați. Locuința are un spațiu util de 450 de metri pătrați și este prevăzută cu patru dormitoare, dar și cu patru băi echipate complet. 

Deși pare că se află în Toscana, conacul este, de fapt, în Teleorman, în satul Furculești, la marginea unui lac străvechi și înconjurat de o livadă roditoare. 

A fost scos la vânzare conacul lui Nicolae Furculescu. Cum arată domeniul de 30.000 de mp, în valoare de 295.000 de euro

foto www.sothebysrealty.com

Conacul este ridicat în anii 1920 de către unul din fondatorii PNL, Nicolae Furculescu, figură marcantă a vieții publice interbelice. 

”Arhitectura reședinței respiră aerul colinelor italiene, cu planuri drepte, arcade ample, terase umbrite și un acoperiș în pantă domoală, acoperit cu țiglă arsă în stil toscan” arată anunțul vânzării. 

Pe lângă reședința principală, proprietatea cuprinde și mai multe clădiri anexe. Unele dintre acestea ar putea fi reimaginate ca spații de cazare, ateliere de creație, cramă sau zone de relaxare, conform anunțului. 

Domeniul are și o livadă matură cu peste 100 pomi fructiferi și arbuști decorativi. 

