Doi câini au fost găsiți morți în locuința unui bărbat în Dolj. Ce pedeapsă a primit

Un bărbat în vârstă de 50 de ani, din județul Dolj, este cercetat penal pentru uciderea intenționată și fără drept a animalelor și a primit o amendă de 5.000 de lei, după ce polițiștii au găsit în locuința sa cadavrele a doi câini.

Conform informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Dolj, bărbatul ar deține un număr mare de câini.

"Poliţiştii Biroului pentru Protecţia Animalelor au fost sesizaţi cu privire la faptul că un bărbat din comuna Gherceşti, sat Ungureni, deţine un număr mare de exemplare canine la domiciliul său şi nu sunt respectate condiţiile de bunăstare a animalelor. Ieri, poliţiştii au efectuat un control la locuinţa deţinătorului animalelor, un bărbat de 50 de ani. Pe timpul efectuării controlului, poliţiştii au descoperit cadavrele a două exemplare canine. În cauză, poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de uciderea animalelor cu intenţie, fără drept", a transmis IPJ Dolj.



Cercetările continuă

Cercetările sunt continuate sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, pentru stabilirea cu exactitate a situaţiei de fapt şi luarea măsurilor care se impun.

La finalizarea cercetărilor va fi propusă soluţie prin unitatea de parchet competentă.

De asemenea, bărbatul a fost sancţionat contravenţional cu amendă în valoare de 5.000 de lei, pentru nerespectarea obligaţiei de a acorda animalelor pe care le deţine îngrijire şi atenţie.

În perioada anului 2025 - prezent, la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj a mai fost primită o singură sesizare privind nerespectarea condiţiilor de bunăstare a animalelor deţinute de bărbatul de 50 de ani. În cursul anului trecut, poliţiştii au efectuat două controale la locuinţa acestuia şi au aplicat două sancţiuni.

