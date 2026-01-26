Ce trebuie să știi înainte să îți iei un husky: De ce are nevoie și când începe să vocalizeze / video

Sabrina Nora, crescător autorizat de Husky Siberian, a vorbit despre câinii din rasa Husky și a explicat că aceștia se pot adapta oriunde, dar au nevoie de plimbări lungi și dresaj de la o vârstă timpurie. Fără un program clar, aceștia pot deveni dificil de gestionat.

„Pentru cine este făcut și pentru cine nu este făcut un husky?”, a întrebat Tudor-Tim Ionescu.

„Un husky se poate acomoda cam în orice mediu, fie la apartament, fie la casă. Știu oameni care au husky apartament și oameni care au husky la casă. Și eu îi țin la casă, dar stau mai mult în casă.

Este recomandat să avem cel puțin o oră de plimbare. Deci nu există 10-15 minute. Nu! La un husky trebuie dresaj de la o vârstă timpurie. Trebuie să îți asumi. Nu poți să zici: „Îmi iau un husky că e drăguț, dar o să fie cuminte din natură lui”. Nu!

Se dresează și se obosesc foarte repede mental. Dacă noi lucrăm prin dresaj, prin anumite comenzi sau o structură în ieșiri - nu neapărat să nu tragă peste tot, la toate tufele din cartier - poți să-l obosești și în jumătate de oră, dar ideea e să aibă o structură. Un husky fără structură este un husky dezastruos. Are nevoie de un program bine stabilit...”, a spus Sabrina Nora.

Când apar vocalizele câinilor din rasa Husky

Sabrina Nora a explicat că acești câini sunt foarte expresivi și că devin vocali atunci când se plictisesc. De asemenea, cei care vor un husky în familia lor trebuie să înțeleagă că aceștia sunt câini de lucru, foarte energici.

„Sunt niște câini expresivi din toate punctele de vedere. Când apar vocalizele lor? Care sunt caracteristicile și provocările lor? Pentru că a avea un husky vine la pachet cu niște reguli genetice ale lui pe care trebuie să le știi dinainte”, a întrebat Tudor-Tim Ionescu.

„Ei „vorbesc”, nu latră, nu urlă. Ei vorbesc în momentul în care sunt plictisiți. Atunci își găsesc ori să roadă, ori să urle. Dacă au structură, adică dacă e învățat la locul lui în cușcă, ajută foarte mult, pentru că știe că în momentul în care nu suntem acasă, avem treabă și nu avem nevoie de cățel în preajma noastră, el știe că acea cușcă este locul lui zen și va sta acolo cât trebuie, dar bineînțeles tot prin dresaj.

În momentul în care ne gândim să luăm un husky, ne asumăm că sunt niște câini de lucru și câinii de lucru sunt crescuți pentru un anumit motiv”, a spus Sabrina Nora la emisiunea DC Anima, de pe DC News și DC News TV.

