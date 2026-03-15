Nave de război suplimentare în strâmtoarea Ormuz. Prima țară care răspunde la apelul lui Trump
Data publicării: 13:52 15 Mar 2026

Nave de război suplimentare în strâmtoarea Ormuz. Prima țară care răspunde la apelul lui Trump
Autor: Bogdan Bolojan

iran_85056400 Foto cu rol ilustrativ: Freepik

Coreea de Sud a transmis duminică faptul că analizează solicitarea lansată de președintele american Donald Trump privind implicarea aliaților în securizarea traficului naval prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul mondial de petrol. Informația a fost relatată de Reuters și AFP.

Un oficial din cadrul biroului prezidențial de la Seul a precizat că autoritățile sud-coreene urmăresc îndeaproape mesajele transmise de liderul de la Washington și evaluează situația în coordonare cu partenerii americani.

"Urmărim îndeaproape declaraţiile preşedintelui Trump de pe reţelele sociale şi vom examina problema cu atenţie, în strânsă consultare cu Statele Unite", a declarat duminică un oficial al biroului preşedintelui sud-coreean.

Apelul lui Trump către aliați

Președintele american a lansat sâmbătă un apel către statele care depind de circulația liberă prin această rută maritimă, în special China și Coreea de Sud, cerându-le să contribuie la menținerea securității în zonă. Contextul este tensiunea crescută din regiune și blocada actuală care afectează traficul prin strâmtoare.

"Multe ţări vor trimite nave de război, în colaborare cu Statele Unite, pentru a menţine strâmtoarea deschisă şi securizată", a declarat anterior preşedintele american.

În plus, liderul de la Casa Albă a anunțat că marina americană se pregătește să intervină pentru protejarea navelor comerciale.

"Cu o zi înainte, el a afirmat că Marina SUA va începe "în curând" să escorteze petrolierele prin această cale navigabilă strategică."

Trump a menționat explicit mai multe state pe care le vede implicate într-un eventual efort comun de securizare a zonei.

"Speram că Franța, China, Japonia, Coreea de Sud, Regatul Unit şi alţii vor trimite nave în regiune, astfel încât Strâmtoarea Ormuz să nu mai fie ameninţată de o ţară complet decapitată", a adăugat el.

Seulul analizează opțiunile

Oficialii sud-coreeni au subliniat că guvernul de la Seul tratează cu maximă atenție situația, în condițiile în care securitatea rutelor maritime și libertatea navigației reprezintă elemente esențiale pentru aprovizionarea energetică a țării.

Potrivit reprezentantului administrației prezidențiale, Coreea de Sud "examinează şi studiază amănunţit diverse măsuri (...) pentru a asigura securitatea rutelor de transport energetic".

Statul asiatic depinde în mare măsură de importurile de energie, o mare parte dintre livrările de petrol traversând Strâmtoarea Ormuz. În contextul războiului din Iran și al presiunii asupra pieței energetice, guvernul sud-coreean a introdus chiar și o plafonare a prețurilor la combustibili pentru a limita impactul asupra economiei interne, prima măsură de acest tip adoptată după 1997.

