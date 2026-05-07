€ 5.2661
|
$ 4.4727
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2661
|
$ 4.4727
 
DCNews Stiri Bonnie Tyler, în convalescenţă după ce a fost operată ''de urgenţă'' în Portugalia
Data publicării: 07 Mai 2026

Bonnie Tyler, în convalescenţă după ce a fost operată ''de urgenţă'' în Portugalia
Autor: Dana Mihai

Bonnie Tyler, în convalescenţă după ce a fost operată 'de urgenţă' în Portugalia Bonnie Tyler, în convalescenţă după ce a fost operată 'de urgenţă' în Portugalia

Cântăreaţa britanică Bonnie Tyler, vedetă a anilor 1980, a fost spitalizată de urgenţă în Portugalia, unde a fost supusă unei intervenţii chirurgicale şi se află în prezent în convalescenţă, a precizat anturajul artistei, potrivit AFP.

"Regretăm să vă anunţăm că Bonnie a fost internată într-un spital din Faro, Portugalia, unde deţine o reşedinţă, pentru o operaţie intestinală de urgenţă", a scris echipa cântăreţei într-un mesaj difuzat miercuri pe site-ul oficial al cântăreţei, în vârstă de 74 de ani.

Stare de sănătate stabilă

Conform mesajului, intervenţia s-a desfăşurat bine, iar interpreta hitului Total eclipse of the heart se află acum în convalescenţă, fără să ofere alte detalii despre starea de sănătate a artistei.

Pe numele ei adevărat Gaynor Hopkins, Bonnie Tyler s-a născut în Ţara Galilor.

A intrat în atenţia publicului la sfârşitul anilor 1970 graţie hitului It's a heartache după care a devenit celebră în anii 1980 cu melodii precum Total eclipse of the heart (1983) şi Holding out for a hero (1984).

Cunoscută pentru vocea răguşită şi coafura voluminoasă, Bonnie Tyler a reprezentat Marea Britanie la Eurovision în 2013 cu melodia Believe in me, clasându-se pe locul al 19-lea.

În 2023, a fost distinsă de regele Charles al III-lea cu Ordinul Imperiului Britanic (MBE) pentru servicii aduse muzicii. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Bonnie Tyler
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Ilie Bolojan, anunțul serii după discuția cu Nicușor Dan: PNL și USR strâng rândurile. O facem pentru România
Publicat acum 6 minute
Ce se întâmplă pe nava infectată: OMS vorbește despre un risc real
Publicat acum 23 minute
O delegație importantă din Israel vine în România. Va fi și un invitat special
Publicat acum 27 minute
George Simion: AUR ar „intra la guvernare pentru români“
Publicat acum 34 minute
Start-Up Nation vine cu reguli noi pentru cei care vor să își deschidă o firmă. Cătălin Leonte: Ce condiție trebuie să îndeplinească / video
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 45 minute
INTERVIU DCNews: ”PNL-iștii au fost scoși din joc”. Politologul Cristian Pîrvulescu, despre miza negocierii dure cu PSD-ul, testul pe care-l dă Nicușor Dan și fuziunea care ”se discută din 2022”
Publicat acum 10 ore si 4 minute
Analistul financiar Radu Georgescu, avertisment sumbru după ce a văzut ultimele date de la INS: În curând România nu va mai fi locuibilă!
Publicat acum 8 ore si 0 minute
Intră AUR cu PSD la guvernare? Peiu: „Pot să vă spun doar atât!” / VIDEO
Publicat acum 10 ore si 19 minute
PNL, schimbare de strategie? ”Este cea mai bună soluție. Acest lucru nu trebuie pierdut”. Cătălin Predoiu face declarațiile momentului
Publicat acum 8 ore si 39 minute
Kelemen Hunor a fost la consultări, la Cotroceni. ”Nu-l cunoașteți pe Bolojan, nu va ceda”
 
motiunea de cenzura se joaca pana la ultimul vot aici pot aparea surprize doua scenarii care nu sunt excluse Moțiunea de cenzură se joacă până la ultimul vot: aici pot apărea surprize. Două scenarii care nu sunt excluse

de Val Vâlcu

solutia monti dupa ce trece motiunea guvern tehnocrat institutional Soluția ”Monti”, după ce trece moțiunea: Guvern tehnocrat/instituțional

de Val Vâlcu

ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close