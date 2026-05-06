Unde a ales să meargă Prințesa Kate, în prima vizită în străinătate după diagnosticul de cancer

Data actualizării: 12:08 06 Mai 2026 | Data publicării: 12:00 06 Mai 2026

Autor: Iulia Horovei

Prințesa Kate, nerăbdătoare să își reia călătoriile în străinătate, la patru ani după diagnosticarea cu cancer. Sursa foto: Agerpres

Prințesa Kate „așteaptă cu nerăbdare” prima sa călătorie în străinătate de la diagnosticarea cu cancer, ca parte a activității sale dedicate copiilor mici.

Prințesa de Wales, în vârstă de 44 de ani, va călători în Italia săptămâna viitoare, în prima sa deplasare oficială de lucru de la diagnosticarea cu cancer.

Ea a confirmat că va petrece două zile în orașul Reggio Emilia începând cu 14 mai, ca parte a activității sale în cadrul Royal Foundation Centre for Early Childhood.

Prințesa Kate, prima vizită în afara țării după lupta cu cancerul

Vizita marchează prima sa călătorie oficială în străinătate în aproape patru ani și reprezintă un pas major în revenirea sa la îndatoririle cu normă întreagă, după lupta cu boala.

Un purtător de cuvânt al Palatului Kensington a declarat, miercuri, că Prințesa Kate „așteaptă cu nerăbdare” să reia călătoriile internaționale.

„Prințesa așteaptă cu nerăbdare să viziteze Italia săptămâna viitoare și să vadă direct cum abordarea Reggio Emilia creează medii în care natura și relațiile umane iubitoare se combină pentru a sprijini dezvoltarea copiilor”, se arată într-un comunicat.

Orașul Reggio Emilia este renumit pentru abordarea sa de top la nivel mondial în ceea ce privește dezvoltarea timpurie a copiilor. La fel ca interesele lui Kate, orașul din nordul Italiei pune accent pe importanța mediilor care susțin dezvoltarea și pe puterea naturii.

Călătoria Prințesei va include o serie de întâlniri în cadrul cărora se va întâlni cu educatori, părinți, copii și lideri de afaceri pentru a afla mai multe despre abordarea orașului italian.

Ultima călătorie în străinătate a lui Kate, în 2022

Ultima dată când Kate a călătorit în străinătate a fost alături de Prințul William în decembrie 2022, pentru Premiile Earthshot din Boston, Statele Unite. Înainte de această vizită, ea a călătorit singură la Copenhaga, Danemarca, în februarie același an. Călătoria s-a concentrat, de asemenea, pe dezvoltarea copilăriei timpurii și a promovat Centrul Fundației Regale pentru Copilărie Timpurie al lui Kate, pe care l-a lansat în 2021.

În ianuarie 2024, Prințesa a fost internată în spital pentru o intervenție chirurgicală abdominală majoră și ulterior a fost diagnosticată cu cancer.

Kate s-a retras din viața publică timp de aproape un an, perioadă în care a urmat un tratament de chimioterapie. Boala a intrat în remisie în ianuarie 2025. De atunci, ea și-a reluat treptat activitatea, în paralel cu rolul de mamă pentru Prince George (13 ani), Princess Charlotte (11 ani) și Prince Louis (8 ani).

Prințesa Kate, dezvăluiri despre cele mai negre momente

În iulie anul trecut, Kate a vorbit deschis despre recuperarea sa, descriind perioada de după tratament ca fiind „foarte dificilă”.

„Îți pui un fel de față curajoasă în timpul tratamentului. Când tratamentul se termină, ai impresia că poți reveni la normal, dar, de fapt, faza de după este foarte dificilă”, le-a spus ea pacienților de la un spital din Essex.

„Nu poți funcționa normal acasă, așa cum făceai poate odinioară... Trebuie să-ți găsești un nou echilibru și asta necesită timp”, mai spunea aceasta.

Prințesa a împărtășit, de asemenea, cum puterea vindecătoare a naturii a fost o sursă de putere pentru ea pe parcursul luptei sale cu boala, descriind-o drept „sanctuarul” ei, potrivit Skynews.

