Merz anunță că Germania va fi "fundamental diferită" în 2035, dar cetățenii nu mai cred în coaliția de guvernare

Cancelarul german Friedrich Merz a apreciat marţi că ţara sa - cea mai mare economie a Europei - este capabilă de reformă şi ar putea trece printr-o transformare fundamentală până în 2035, relatează dpa. Pe de altă parte, rata de aprobare a guvernului german a coborât la doar 11%, iar majoritatea germanilor se aşteaptă ca actuala coaliţie de guvernare să se prăbuşească înainte de următoarele alegeri programate pentru 2029, relevă cele mai noi sondaje.

"Germania are puterea pentru reforme, Germania are puterea pentru un nou început", a declarat Merz la un eveniment economic la Berlin.

Potrivit lui Merz, Germania ar urma să arate "fundamental diferit" până în 2035, cu o administraţie publică şi procese de aprobare complet digitalizate, un stat care nu mai este văzut ca un obstacol şi o trecere de la neîncredere la încredere.

Energia va deveni din nou accesibilă şi fiabilă, a adăugat el.

Merz a recunoscut că starea de spirit din Germania este în prezent tensionată

"Pe scurt, cred că Germania în 2035 va fi o ţară care crede din nou în ea însăşi, o ţară liberă, care rămâne sigură şi care îşi păstrează prosperitatea pentru generaţiile viitoare", a afirmat cancelarul, adăugând că acest lucru este realizabil, nu utopic.

Merz a recunoscut că starea de spirit din Germania este în prezent tensionată şi că preocupările reflectă "probleme foarte reale", şi nu sentimente trecătoare. El a avertizat că se pierd zilnic locuri de muncă, iar companii intră în faliment.

Totuşi, cancelarul a avertizat cu privire la un pesimism excesiv, argumentând că un pesimismul constant poate slăbi în cele din urmă chiar şi o societate puternică şi că nu există niciun motiv pentru o perspectivă atât de sumbră, în ciuda criticilor justificate.

În acelaşi timp, un sondaj YouGov citat miercuri de dpa arată că majoritatea germanilor se aşteaptă ca actuala coaliţie guvernamentală să se prăbuşească înainte de următoarele alegeri programate pentru 2029.

55% dintre respondenţi nu cred că alianţa va dura un mandat complet

Sondajul, care subliniază presiunea în creştere asupra cancelarului Merz, a constatat că 55% dintre respondenţi nu cred că alianţa dintre blocul conservator al lui Merz şi social-democraţii de centru-stânga va dura un mandat complet, în timp ce alţi 25% se aşteaptă ca aceasta să reziste. Aproximativ 20% dintre respondenţi au fost indecişi.

Chiar şi printre susţinătorii partidelor de guvernare, un număr mai mare de respondenţi se aşteaptă la o destrămare timpurie a coaliţiei decât la menţinerea ei.

Mai mult, doar 10% dintre cei chestionaţi au fost de părere că guvernul a avut performanţe bune până acum, în timp ce 69% au evaluat performanţa acestuia ca fiind slabă.

Întrebaţi despre alternative, 29% au spus că un guvern minoritar ar fi preferabil coaliţiei actuale, comparativ cu 23% care nu au fost de acord; aproape jumătate dintre cei chestionaţi nu şi-au exprimat nicio opinie în acest sens.

Rata de aprobare a guvernului german a coborât la doar 11%

Un guvern minoritar ar putea apărea dacă Merz i-ar demite pe miniştrii social-democraţi sau dacă aceştia ar demisiona, lăsând blocul său conservator să guverneze cu un sprijin parlamentar schimbător. Merz a exclus un astfel de scenariu, notează dpa.

Sondajul, realizat luni pe un eşantion de 2.190 de adulţi care trăiesc în Germania, vine în contextul în care coaliţia îşi marchează primul an de mandat, iar alte sondaje recente arată că cele două partide de guvernământ nu se mai bucură de o majoritate de opinii favorabile, în timp ce Alternativa pentru Germania (AfD), de extremă dreapta, i-a depăşit pe conservatori în mai multe sondaje.

Rata de aprobare a guvernului german a coborât la doar 11%, potrivit unui sondaj publicat marţi realizat de institutul Forsa, cu o zi înainte de împlinirea unui an de mandat al cancelarului Merz. Alţi 87% au spus că sunt nemulţumiţi. Ratele de aprobare au coborât abrupt începând din iulie 2025, când procentul era de 38%, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Germania, îngrijorată de retragerea militarilor americani. Pe cine dă vina premierul Bavariei

