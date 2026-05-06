Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă recomandările pentru săptâmâna ce urmează.
Mercur din Taur face un careu cu Pluto din Vărsător. Un aspect tensionat între ceea ce gândim sau comunicăm pentru a menține stabilitatea în jurul nostru. Și vor fi destule cuvinte tendențioase.
Dacă ai putea să eviți discuțiile despre bani sau unele negocieri, ziua ta va fi mai bună. Dacă nu, așteaptă-te la câteva lupte de putere.
Îți va fi destul de greu să ai încredere în oamenii din jurul tău. Vei avea impresia că încearcă să te manipuleze. Va fi dificil să ai o dezbatere cu aceștia.
Veți da prea multă importantă unor întâmplări din trecut sau veți idealiza anumite amintiri. Dar prezentul este cel care contează cu adevărat.
Discuțiile cu prietenii sau oamenii dragi vor fi tensionate. Nu veți reuși să vă ascultați cu adevărat și astfel apar diverse nemulțumiri sau reproșuri mocnite.
Șefii sau colegii nu vă împărtășesc ideile sau propunerile, și de aici se poate ajunge la frustrări, competiții inutile și replici tendențioase.
Astrologul vă recomandă să acordați atenție sporită documentelor, tranzacțiilor sau procedurilor online. Trebuie să nu ratați unele detalii.
Discuțiile despre bani cu familia sau partenerul vor fi surse de stres. Trebuie să gestionați prea multe frici legate de viitor din punct de vedere financiar.
În discuțiile cu partenerul, orgoliile se ciocnesc serios. Chiar și în proiectele de la serviciu, veți crede că aveți dreptatea absolută.
Colegii spun lucruri trăsnite! Dar nu este cazul să îi combateți, să le arătați că greșesc. Ci faceți tot posibilul să vă concentrați pe propriile proiecte.
Comunicarea cu copiii va fi mai defectuoasă. De asemenea, vă va fi greu să înțelegeți și perspectivele unor interlocutori din zona profesională.
Nu vă fie teamă să fiți autentici în comunicare! În fața unui public, va conta enorm să vă împărtășiți din propria experiență.
Veți avea replica potrivită la momentul potrivit. Pur și simplu, nu veți tolera nicio tentativă de mitocănie sau ironiile nedrepte.
