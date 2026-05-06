DCNews Lifestyle Horoscop Horoscop 6 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Data publicării: 08:47 06 Mai 2026

Autor: Daniela Simulescu, Echipa Astrosens

peisaj luna spirala Sursă: Magnific AI

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă recomandările pentru săptâmâna ce urmează.

Mercur din Taur face un careu cu Pluto din Vărsător. Un aspect tensionat între ceea ce gândim sau comunicăm pentru a menține stabilitatea în jurul nostru. Și vor fi destule cuvinte tendențioase. 

Horoscop 6 mai 2026 Berbec

Dacă ai putea să eviți discuțiile despre bani sau unele negocieri, ziua ta va fi mai bună. Dacă nu, așteaptă-te la câteva lupte de putere.

Horoscop 6 mai 2026 Taur

Îți va fi destul de greu să ai încredere în oamenii din jurul tău. Vei avea impresia că încearcă să te manipuleze. Va fi dificil să ai o dezbatere cu aceștia.

Horoscop 6 mai 2026 Gemeni

Veți da prea multă importantă unor întâmplări din trecut sau veți idealiza anumite amintiri. Dar prezentul este cel care contează cu adevărat.

Horoscop 6 mai 2026 Rac

Discuțiile cu prietenii sau oamenii dragi vor fi tensionate. Nu veți reuși să vă ascultați cu adevărat și astfel apar diverse nemulțumiri sau reproșuri mocnite.

Horoscop 6 mai 2026 Leu

Șefii sau colegii nu vă împărtășesc ideile sau propunerile, și de aici se poate ajunge la frustrări, competiții inutile și replici tendențioase.

Horoscop 6 mai 2026 Fecioară

Astrologul vă recomandă să acordați atenție sporită documentelor, tranzacțiilor sau procedurilor online. Trebuie să nu ratați unele detalii.

Horoscop 6 mai 2026 Balanță

Discuțiile despre bani cu familia sau partenerul vor fi surse de stres. Trebuie să gestionați prea multe frici legate de viitor din punct de vedere financiar.

Horoscop 6 mai 2026 Scorpion

În discuțiile cu partenerul, orgoliile se ciocnesc serios. Chiar și în proiectele de la serviciu, veți crede că aveți dreptatea absolută.

Horoscop 6 mai 2026 Săgetător

Colegii spun lucruri trăsnite! Dar nu este cazul să îi combateți, să le arătați că greșesc. Ci faceți tot posibilul să vă concentrați pe propriile proiecte.

Horoscop 6 mai 2026 Capricorn

Comunicarea cu copiii va fi mai defectuoasă. De asemenea, vă va fi greu să înțelegeți și perspectivele unor interlocutori din zona profesională.

Horoscop 6 mai 2026 Vărsător

Nu vă fie teamă să fiți autentici în comunicare! În fața unui public, va conta enorm să vă împărtășiți din propria experiență.

Horoscop 6 mai 2026 Pești

Veți avea replica potrivită la momentul potrivit. Pur și simplu, nu veți tolera nicio tentativă de mitocănie sau ironiile nedrepte.

