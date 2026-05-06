Mercur din Taur face un careu cu Pluto din Vărsător. Un aspect tensionat între ceea ce gândim sau comunicăm pentru a menține stabilitatea în jurul nostru. Și vor fi destule cuvinte tendențioase.

Horoscop 6 mai 2026 Berbec

Dacă ai putea să eviți discuțiile despre bani sau unele negocieri, ziua ta va fi mai bună. Dacă nu, așteaptă-te la câteva lupte de putere.

Horoscop 6 mai 2026 Taur

Îți va fi destul de greu să ai încredere în oamenii din jurul tău. Vei avea impresia că încearcă să te manipuleze. Va fi dificil să ai o dezbatere cu aceștia.

Horoscop 6 mai 2026 Gemeni

Veți da prea multă importantă unor întâmplări din trecut sau veți idealiza anumite amintiri. Dar prezentul este cel care contează cu adevărat.

Horoscop 6 mai 2026 Rac

Discuțiile cu prietenii sau oamenii dragi vor fi tensionate. Nu veți reuși să vă ascultați cu adevărat și astfel apar diverse nemulțumiri sau reproșuri mocnite.

Horoscop 6 mai 2026 Leu

Șefii sau colegii nu vă împărtășesc ideile sau propunerile, și de aici se poate ajunge la frustrări, competiții inutile și replici tendențioase.

Horoscop 6 mai 2026 Fecioară

Astrologul vă recomandă să acordați atenție sporită documentelor, tranzacțiilor sau procedurilor online. Trebuie să nu ratați unele detalii.

Horoscop 6 mai 2026 Balanță

Discuțiile despre bani cu familia sau partenerul vor fi surse de stres. Trebuie să gestionați prea multe frici legate de viitor din punct de vedere financiar.

Horoscop 6 mai 2026 Scorpion

În discuțiile cu partenerul, orgoliile se ciocnesc serios. Chiar și în proiectele de la serviciu, veți crede că aveți dreptatea absolută.

Horoscop 6 mai 2026 Săgetător

Colegii spun lucruri trăsnite! Dar nu este cazul să îi combateți, să le arătați că greșesc. Ci faceți tot posibilul să vă concentrați pe propriile proiecte.

Horoscop 6 mai 2026 Capricorn

Comunicarea cu copiii va fi mai defectuoasă. De asemenea, vă va fi greu să înțelegeți și perspectivele unor interlocutori din zona profesională.

Horoscop 6 mai 2026 Vărsător

Nu vă fie teamă să fiți autentici în comunicare! În fața unui public, va conta enorm să vă împărtășiți din propria experiență.

Horoscop 6 mai 2026 Pești

Veți avea replica potrivită la momentul potrivit. Pur și simplu, nu veți tolera nicio tentativă de mitocănie sau ironiile nedrepte.