Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru 23-29 martie 2026

În primul rând, trebuie să ne reamintim că, deși Mercur și-a încheiat retrogradarea în semnul Peștilor, s-ar putea să mai producă unele încurcături. Însă, acestea se vor rezolva mai repede.

Soarele a intrat în Berbec și va avea parte de un dans între Neptun și Saturn. Pe 25 martie, chiar va face o conjuncție perfectă cu ultimul. Un aspect care poate aduce oboseală, dar și momentul perfect pentru a încheia situații care nu ne mai aduc nimic bun.

Iar evenimentul astrologic vedetă al săptămânii viitoare este conjuncția dintre Venus și Chiron din Berbec. Astrele vor să ne îngrijim mai întâi de interior și pe urmă de exterior. Pentru că vom avea impresia că prin unele ajustări la suprafață acoperim anumite goluri sufletești. Sau că negarea unor frici(de respingere sau abandon) ne ajută. Însă, adevărul este că viața presupune o doză de durere.

Horoscop 23-29 martie 2026 Berbec

Urmează o săptămână paradoxală. Vei fi destul de direct, proactiv și curajos. Însă vor fi momente în care, te vei bloca, pur și simplu. Conjuncția Soare-Saturn îți va aduce oboseală, unele limite, momente în care îți dai seama că ai nevoie de un plus de disciplină și poate, o relație mai sănătoasă cu timpul. Tot în semnul tău se va petrece și conjuncția Venus-Chiron. S-ar putea să fii prea critic sau exigent cu propria persoană.

Horoscop 23-29 martie 2026 Taur

Venus, propria guvernatoare, se întâlnește cu Chiron în casa a douăsprezecea, acolo unde se află Soarele și Saturn. Poate urma o perioadă potrivită pentru încheierea unor capitole mai dureroase, curățenie(la propriu sau la figurat) sau pentru a accepta că unele lucruri nu le poți schimba. De asemenea, astrologul îți recomandă să te îngrijești de sănătate și să stai departe de problemele altora.

Citește și Horoscopul primăverii 2026 pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară

Horoscop 23-29 martie 2026 Gemeni

Pe plan profesional, se pot petrece unele schimbări care nu depind de voi. Astrologul vă recomandă să vă faceți o strategie, dar să nu comunicați nimănui planurile voastre pentru viitorul apropiat. Relațiile cu unii prieteni vor fi mai inconfortabile.

Horoscop 23-29 martie 2026 Rac

Pe umerii voștri vor fi mai multe poveri. Responsabilități multiple, copleșitoare chiar. Atât acasă, cât și la serviciu. Însă, cum Jupiter este tot în semnul vostru, optimismul va exista. Chiar dacă viața nu este perfectă, veți reuși să rezolvați problemele și să mergeți mai departe cu optimism.

Horoscop 23-29 martie 2026 Leu

O săptămâna importantă atunci când vine vorba de stabilirea unor parteneriate, deciziile pe plan profesional sau legate de studii, mai ales cele pe termen lung. Unii dintre voi veți hotărî să vă mutați. Iar alții vor avea noi idei de reconversie profesională. Câteodată, crizele vă pot inspira și le puteți transforma în oportunități.

Horoscop 23-29 martie 2026 Fecioară

Astrologul pune accentul pe nevoia unui dialog autentic, discuțiile deschise și vulnerabile cu partenerul. Dacă vă veți simți în siguranță și respectați, veți putea vindeca multe dintre rănile din trecut. De asemenea, este nevoie de conversații cât mai serioase atunci când vine vorba de problemele financiare sau viitoare investiții.

Citește și Horoscopul primăverii 2026 pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești

Horoscop 23-29 martie 2026 Balanță

Venus, guvernatoarea voastră, se întâlnește cu Chiron în casa a șaptea, acolo unde vom avea și o conjuncție Soare-Saturn. Vă veți da seama, încă o dată, că nu îi puteți schimba pe cei din jur. Mai ales pe partenerul de viață. Ce-i drept, unii dintre voi vă veți vedea partenerii așa cum sunt cu adevărat. Dar, nimeni nu este perfect!

Horoscop 23-29 martie 2026 Scorpion

Trebuie să știți, din start, că urmează câteva zile haotice, cu stres și oboseală. Multiple greșeli, unele chiar din propria vină. Astrologul vă recomandă să nu le faceți pe toate deodată. Ci să amânați ce nu este urgent. Nu vă temeți să cereți ajutorul! Orgoliul nu vă ajută în asemenea situații.

Horoscop 23-29 martie 2026 Săgetător

Pentru unii dintre voi, încep să se rezolve problemele din zona imobiliară sau cele referitoare la funcționarea gospodăriei. Comunicarea cu familia se mai îmbunătățește. Cei cu copii trebuie să le acorde atenție suplimentară acestora. De asemenea, astrologul vă recomandă să aveți o atitudine mai cinică pe plan amoros.

Horoscop 23-29 martie 2026 Capricorn

Apar noi responsabilități legate de familie/persoanele dragi sau locuință. Unii dintre voi veți planifica o vizită la magazinele de bricolaj. Deși programul vostru va fi unul încărcat, nu uitați, totuși de pauze sau de odihnă! Fără acestea, nimic nu va funcționa!

Horoscop 23-29 martie 2026 Vărsător

Pot apărea noi oportunități din punct de vedere financiar sau veți reuși să gestionați bugetul mult mai bine. S-ar putea să dați prea multă importanță problemelor altora, să vă contaminați cu acestea. De fapt, fugiți de propriile probleme! Nu încercați să salvați pe nimeni dacă nu vi se cere!

Horoscop 23-29 martie 2026 Pești

Astrologul vă recomandă să fiți mai cumpătați când vine vorba de zona financiară. Adică, să vă faceți un buget al săptămânii cât mai realist. Și pus în contextul vremurilor actuale. Evitați cumpărăturile compulsive cu care vreți să vindecați unele goluri interioare.