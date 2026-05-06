Liderul PNL care a lipsit din poza cu Ilie Bolojan poate fi viitorul premier al României. ”Nicușor Dan îi va da acest mandat”

Alexandru Lăzescu susține că una dintre cele mai importante absențe din „poza” de ieri seară de la PNL nu a fost deloc întâmplătoare.

„Din poză a lipsit un personaj care este, părerea mea, o posibilitate de premier. Este vorba de Cătălin Predoiu. De aceea nu l-ați văzut în poză acolo”, a spus analistul politic într-o intervenție la B1 TV.

Deși Ilie Bolojan pare să fi câștigat prima rundă a confruntării interne, analistul avertizează că situația este departe de a fi stabilizată.

„Pe moment, sigur că Ilie Bolojan a câștigat, dar nu e foarte clar că lucrurile vor merge neapărat așa cum sunt discutate”, adaugă Lăzescu.

În realitate, fiecare mișcare făcută acum de liderii liberali poate schimba balanța de putere din partid. Iar numele lui Cătălin Predoiu continuă să fie văzut ca o variantă serioasă pentru funcția de premier.

Ilie Bolojan încearcă să și păstreze controlul asupra PNL

Potrivit lui Alexandru Lăzescu, adevărata luptă din interiorul PNL nu este doar despre guvernare. Este vorba și despre conducerea partidului.

„Dacă îți vine un nou premier PNL, e clar că posibilitatea ca Ilie Bolojan să rămână în continuare liderul partidului este destul de subțire. Așa că Ilie Bolojan asta face acum, luptă ca să rămână în fruntea PNL-ului”, susține analistul.

În ultimele sondaje, Ilie Bolojan apare peste scorul PNL. Alexandru Lăzescu spune însă că această diferență are o explicație.

„Aș face o observație, că nu e neapărat surprinzător că are un scor mai mare decât scorul partidului, pentru că el adună, dacă vreți, adună și voturi de la USR, mă rog, simpatii de la USR. Pentru că USR-ul nu are, să zicem, o personalitate de genul ăsta”, explică analistul.

Totuși, analistul avertizează că popularitatea liderului liberal nu trebuie exagerată.

„Dar oricum, scorul lui nu e formidabil și percepția în public știm cu toții cum arată. Justificat sau nu”, adaugă Lăzescu.

Presiunea externă și rolul lui Nicușor Dan

Analistul politic spune că România nu poate ignora influența partenerilor externi și a instituțiilor europene.

„Nu trebuie să uităm că vor veni semnale din afară. Adică, pe asta se bazează și Nicușor Dan”, susține Lăzescu. El atrage atenția asupra dependenței economice a României și asupra presiunilor externe care pot influența deciziile politice.

„România nu e într-o situație în care e așa, un atom independent. Din varii motive. Bruxelles-ul se amestecă tot mai mult în alegerile naționale. Când ai o țară care depinde în mod esențial de împrumuturi, ce poți face?”, întreabă retoric analistul.

Varianta tehnocratului și numele care continuă să apară în negocieri

În acest moment, varianta unui premier tehnocrat nu este exclusă. Totuși, Alexandru Lăzescu consideră că PNL încă are o opțiune puternică pentru Palatul Victoria.

„Dacă PNL-ul merge la guvernare, părerea mea că în continuare Cătălin Predoiu rămâne soluția de premier și e posibil ca șeful statului să-i dea acest mandat. Nu știu dacă el îl va accepta”, susține analistul.

În același timp, PSD nu pare pregătit să intre cu entuziasm într-o nouă formulă de guvernare.

„Dar, sigur, nu exclud nicio soluție cu tehnocrat, pentru că PSD-ul nu prea vrea să vină la guvernare. Adică, sigur că Sorin Grindeanu spune că ar prelua ei poziția de prim-ministru, dar nu e mare entuziasm acolo”, conchide Lăzescu.