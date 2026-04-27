Bogdan Chirieac, verdict despre moțiunea AUR-PSD: Momentul e „cel mai prost”, dar criza poate fi rezolvată în 24 de ore

Moțiunea de cenzură pregătită de AUR și PSD împotriva Guvernului Bolojan a venit „în cel mai prost moment”, consideră analistul politic Bogdan Chirieac, care a numit două soluții pentru rezolvarea crizei actuale.
„Nu sunt deloc fan al domnului Ilie Bolojan. Nu-i apreciez viziunea economică - de fapt nu are nicio viziune economică - nu apreciez faptul că a băgat România în recesiune, dar este cel mai nefericit moment în care poate fi introdusă o moțiune de cenzură: înainte cu trei luni de încheierea PNRR, când România încearcă să mai agațe niște miliarde de euro din cele multe pe care le-a pierdut din cauza lipsei de capacitate administrativă, că nimeni nu ne-a împiedicat să facem ce ne-am propus acolo... Doar noi pe noi ne-am împiedicat”, a punctat Chirieac, în direct la România TV.
„Eu sper așa: ca ori domnul Bolojan să-și dea demisia, și atunci rezolvăm criza în 24 de ore cu Cătălin Predoiu sau Alexandru Nazare premier, ori domnul Grindeanu oprește moțiunea și mai mergem până în septembrie cu un guvern minoritar. În septembrie se introduce moțiunea și vedem ce facem atunci”, a mai spus Bogdan Chirieac.
„Suntem într-o situație fără ieșire. Tocmai din această cauză, ce se petrece acum pe scena politică românească este, fără îndoială, o nebunie, una pe care o vor plăti toți românii. O vor plăti foarte scump”, a concluzionat Bogdan Chirieac, care s-a autodeclarat „înspăimântat” de cele mai recente mutări de pe scena politică românească.
de Anca Murgoci