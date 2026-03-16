„De Bolojan nu scăpați repede, să știți”. Avertismentul lui Chirieac după ultima mișcare a lui Weber

Avocatul Poporului, Renate Weber, a sesizat, săptămâna trecută, Curtea Constituţională privind ordonanţa Guvernului pentru reforma administraţiei publice, susținând că încalcă articolele din Constituţie care se referă la anumite principii, precum cel al securităţii juridice, al egalităţii în drepturi, dreptul de proprietate privată, protecţia socială a cetăţenilor, protecţia persoanelor cu handicap și restrângerea exerciţiului unor drepturi şi libertăţi.

Dar analistul politic Bogdan Chirieac vede ordonanța ca fiind cea care afectează, cel mai mult, mediul privat din România.

Mediul privat, „omorât” de Guvernul Bolojan

„Doamna Renate Weber știe Drept, despre ce vorbim?! Are experiență, are tot ce-i trebuie. Dar o să pună cei de la USR un nou Avocat al Poporului, că n-aveți cum să împiedicați asta... Și vedeți atunci!

Iar domnul Bolojan... lasă c-a omorât administrația, a omorât mediul privat din România! IMM-urile! Tot cu ordonanțe de urgență. Și apoi ne mirăm că trimestrul I din anul acesta este tot pe recesiune - trei trimestre! Tot creștere negativă.

Luați în calcul chestiunea asta: mediul privat - 2.000 de șomeri pe zi; la stat, 2.000 de șomeri pe an. N-o să ai cu ce să-i mai plătești. De Bolojan nu scăpați repede, să știți. Bruxellesul poate atrage atenția că nu te mai împrumută. Și dacă nu te mai împrumută Bruxellesul, ești gata”, a punctat analistul politic Bogdan Chirieac, la România TV.

