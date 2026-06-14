Lista parlamentarilor PNL care susţin Guvernul Veştea

Adrian Veștea, premierul desemnat de Nicușor Dan să formeze noul Guvern. Sursa foto: Agerpres

Primele poziții publice de susținere pentru Adrian Veștea apar în interiorul Partidului Național Liberal, după anunțul făcut duminică de președintele Nicușor Dan privind desemnarea acestuia pentru funcția de premier.

Pentru ca România să poată avea un guvern funcțional la Palatul Victoria, este nevoie de sprijinul a 233 de parlamentari, care trebuie să voteze în favoarea unei noi formule executive în termenul de 10 zile prevăzut de Constituție. În acest interval, se conturează mai multe scenarii politice, de la un guvern cu o majoritate parlamentară solidă până la o variantă de executiv minoritar susținut de voturile unei majorități din Parlament, în funcție de negocierile dintre partide.

În interiorul Partidului Național Liberal, trei vicepreședinți cu influență politică importantă s-au exprimat deja public, iar pozițiile lor sunt considerate relevante pentru configurația finală a votului pentru guvernul Adrian Veștea. Printre aceștia se află Toma Petcu, vicepreședinte PNL și președinte al Consiliului Județean Giurgiu, Alexandru Popa, lider al PNL Brăila, vicepreședinte al partidului și deputat, este un alt vot important în ecuația celor 233 de mandate necesare pentru învestirea guvernului.

În aceeași linie se află și Valeriu Iftime, președinte al Consiliului Județean Botoșani, cunoscut anterior ca susținător al lui Ilie Bolojan, care își nuanțează acum poziția și vorbește despre necesitatea formării unui guvern condus de Adrian Veștea.

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Președintele CJ Giurgiu Toma Petcu susține că Veștea poate asigura stabilitatea politică

Președintele Consiliului Județean Giurgiu, Toma Petcu, afirmă că Adrian Veștea reprezintă o opțiune viabilă pentru menținerea conducerii guvernamentale în mâinile PNL și pentru asigurarea echilibrului politic.

„Adrian Veștea este soluția prin care Partidul Național Liberal poate păstra funcția de prim-ministru și poate contribui la asigurarea stabilității politice de care România are nevoie în această perioadă. În același timp, Adrian Veștea este numărul doi în Partidul Național Liberal și a fost ales cu un număr de voturi semnificativ mai mare decât mulți dintre colegii care aleg astăzi să îl critice, fapt care îi conferă o legitimitate politică ce nu poate fi ignorată. Adrian Veștea reprezintă, într-adevăr, o soluție. O soluție pentru actuala criză politică și o soluție pentru Partidul Național Liberal”, a scris Petcu pe Facebook.

Președintele CJ Botoșani Valeriu Iftime cere stabilitate și un guvern funcțional

Președintele Consiliului Județean Botoșani, Valeriu Iftime, susține că România are nevoie urgent de un executiv funcțional și de decizii rapide.

„România nu are timp de pierdut. Țara se află într-un moment de maximă responsabilitate, un moment în care, înainte de toate, avem în față o probă de maturitate politică și administrativă pe care clasa politică trebuie să o treacă în fața românilor.

Atunci când calculele politice blochează instituțiile statului, singurii care pierd sunt cetățenii. Fiecare zi de incertitudine politică înseamnă instabilitate pentru țară, iar toate domeniile sunt afectate.

Soluția nu este spectacolul politic sau dezbinarea, ci o guvernare responsabilă. Datoria noastră, a PNL, este să privim spre stabilitatea țării și să acționăm rapid și ferm pentru economie și modernizare”, a scris Iftime pe pagina de Facebook.

Preşedinte PNL Brăila Alexandru Popa spune că România are nevoie de oameni care cunosc administraţia

„Îl susţin pe Adrian Ioan Veştea pentru funcţia de prim-ministru al României. Este un liberal convins, un om care şi-a construit întreaga carieră politică în Partidul Naţional Liberal şi care, de 30 de ani, a rămas consecvent valorilor şi principiilor în care crede. Adrian Veştea vine din zona administraţiei publice. A demonstrat, prin funcţiile pe care le-a ocupat (consilier local, primar, preşedinte de consiliu judeţean şi ministru), că înţelege cum funcţionează statul, ce înseamnă gestionarea responsabilă a banului public şi cât de important este echilibrul dintre dezvoltare şi disciplină bugetară”, scrie Alexandru Popa pe Facebook.

Monica Cristina Anisie susține experiența lui Veștea

Președintele PNL Sector 2, Monica Cristina Anisie, afirmă că România are nevoie de un guvern stabil, iar experiența administrativă a lui Adrian Veștea reprezintă un atu important în acest context.

George Scripcaru vede o oportunitate pentru Brașov

Primarul Brașovului, George Scripcaru, consideră că desemnarea lui Adrian Veștea poate aduce beneficii proiectelor locale și investițiilor din oraș.

„Colegul meu, Adrian Veștea, a fost desemnat premier. Pentru mine, ca primar al Brașovului, este o veste bună. Cred că, având premierul ca aliat, ne va ajuta să continuăm proiectele de investiții pe care comunitatea noastră și le dorește și de care avem mare nevoie. Ca om de administrație și ca cetățean, sper să punem punct acestei crize politice, care nu aduce țării nimic bun”, a scris George Scripcaru pe Facebook.

Alin Tișe cere prioritate pentru interesul național

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, transmite că România trebuie să iasă din blocajele politice și să pună accent pe stabilitate.

„România nu poate fi ținută captivă de calcule politice și ambiții de partid. Niciun partid nu este mai mare decât țara noastră. Nici un om politic nu poate să se opună binelui românilor. Nici o strategie de partid nu poate fi mai importantă decât stabilitatea țării. Ca partid național și conservator, PNL are datoria să pună interesul României mai presus de orice interes politic. Astăzi, România are nevoie urgent de un guvern funcțional, de decizii curajoase și de responsabilitate. Nu de blocaje. Nu de orgolii. Nu de negocieri fără sfârșit. În momente decisive, liderii adevărați aleg țara, nu partidul. Aleg viitorul, nu avantajul de moment. Interesul național nu mai poate aștepta. România are nevoie de stabilitate, de autoritate și de acțiune. De Guvern. Acum și urgent!”, a scris Alin Tișe pe Facebook.

Deputatul PNL Alexandru Andrei susține desemnarea lui Adrian Veștea

Deputatul PNL Alexandru Andrei consideră că România traversează o perioadă dificilă, marcată de instabilitate politică și economică, și spune că este nevoie de un guvern stabil pentru evitarea blocajelor.

„România traversează, fără îndoială, una din cele mai dificile crize politice, declanșată de moțiunea de cenzură din 5 mai, iar situația țării se agravează pe zi ce trece, investitorii străini privind cu îngrijorare criza din România; în acest timp, termenele-limită pentru accesarea fondurilor din PNRR (bani vitali pentru dezvoltarea țării) sunt tot mai aproape, iar țara are nevoie de un guvern stabil”, susține el pe Facebook.

Alți lideri PNL care susțin Guvernul Veștea

Sebastian Rusu, deputat din Brașov, vine dintr-o zonă politică unde influența lui Adrian Veștea este deja consolidată.

În aceeași linie se află Răzvan Prișcă, deputat, și Ion Iordache, care îmbină rolul de parlamentar cu cel de lider al organizației PNL Gorj, susținut de o structură județeană considerată puternică.

Pe parcursul zilei au apărut și alte poziții publice favorabile lui Adrian Veștea. Vladimir Petruț, primarul din Cavnic, cunoscut pentru criticile sale la adresa măsurilor guvernamentale susținute de Ilie Bolojan, și-a exprimat susținerea pentru Veștea. Sprijinul a venit și din partea lui Robert Dorin Filip, primarul din Rovinari, care s-a alăturat ulterior acestei liste de susținători.