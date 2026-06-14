Ultimele Știri DCNews TV Vremea Rezultate sondaj
Cele mai citite
DCNews Politica Guvern Valeriu Iftime, preşedintele PNL Botoşani, spune că PSD şi PNL trebuie să fie în viitorul Guvern

Valeriu Iftime, preşedintele PNL Botoşani, spune că PSD şi PNL trebuie să fie în viitorul Guvern

Florin Răvdan Autor: Florin Răvdan
Data publicării: 14 Iun 2026
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News
imagine cu Guvernul României
Foto: Gov.ro

Valeriu Iftime, preşedintele CJ Botoşani şi al filialei teritoriale PNL, spune că viitorul Guvern nu poate fi făcut fără implicarea PNL şi PSD.

Preşedintele filialei teritoriale Botoşani a Partidului Naţional Liberal, Valeriu Iftime, susţine necesitatea votării imediate a unui Guvern "în interesul României".

În opinia sa, varianta unui Guvern condus de Adrian Veştea este o soluţie bună pentru momentul în care se află ţara.

"E greu să se guverneze fără PNL, în structura politică actuală, cum e greu să se guverneze fără PSD. Dacă cele două entităţi nu relaţionează un pic, este imposibil de creat stabilitate politică. Cred că un Guvern cu domnul Veştea premier e o soluţie bună în momentul acesta. (...) Eu ţin la domnul preşedinte, dar nu mă interesează ce spune partidul în stânga şi în dreapta. Important este să avem un Guvern care să funcţioneze. Mai avem trei luni de zile ca să forţăm PNRR, avem atâtea lucruri de făcut şi noi avem o lună de zile de când nu avem Guvern", a declarat, pentru Agerpres, Valeriu Iftime.

Potrivit acestuia, PNL nu se va scinda, indiferent de tensiunile provocate de numele noului premier. Mai mult decât atât, Iftime este convins că Ilie Bolojan va conduce în continuare partidul, chiar dacă va fi deranjat de numele viitorului premier. 

Fiți la curent cu ultimele noutăți.

Urmăriți DCNews și pe Google News

pnl
psd
Valeriu Iftime
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

Citește mai multe din Guvern
Citește mai multe din Guvern

Parteneri
Cele mai citite știri
x close