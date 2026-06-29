Lovitură înainte de votul pentru Guvern! Scenariul care zguduie politica: Se încearcă ruperea AUR? / video

Anca Murgoci și Bogdan Chirieac

Se rupe AUR?

Există încercări de a rupe AUR pentru a asigura voturile necesare învestirii unui Guvern condus de Sorin Grindeanu? Anca Murgoci, redactor-șef DC News, și Bogdan Chirieac, analist politic, dau start comentariilor pe TikTok pornind de la acest subiect.

Iată dialogul de pe TikTok:

Anca Murgoci: Domnule Chirieac, se rupe AUR ca să treacă Guvernul Grindeanu?

Bogdan Chirieac: Am înțeles că asta se încearcă să se facă. Acum nu știu dacă se va și rupe, dar am înțeles că există încercări pentru ca Guvernul Grindeanu să treacă. Am înțeles că sunt presiuni foarte mari, inclusiv dinspre pădurile patriei. Am văzut însă că, ultima dată, nu au reușit. George Simion a plecat cu tot partidul, până la ultimul parlamentar din sală. Să vedem. Eu știu ce presiuni se fac acum?!... Dacă se rupe AUR, să nu vă mire că se întâmple asta...

Anca Murgoci: Totuși, AUR a devenit, dacă ne luăm după sondajele care se fac... mă rog, care nu se mai fac de fapt, cel mai mare partid.

Bogdan Chirieac: Ba noi facem sondaje. În curând vom publica unul realizat de DC News împreună cu Institutul Argument și îl vei prezenta chiar tu. AUR este cel mai mare partid, este aproape de 40% în cam toate sondajele serioase. Dar, dacă patria o cere și dacă ordinul s-a dat... ce trebuie făcut?

Anca Murgoci: Dumneavoastră ce credeți? Eu sunt Anca Murgoci și vă aștept pe DC News să ne spuneți în comentarii: Credeți că se va rupe AUR?