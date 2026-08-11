Se închide și Reactorul 2 de la Cernavodă? Petre Roman acuză decizii „criminale și iresponsabile” în energie / video

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Petre Roman a vorbit despre posibilitatea închiderii Reactorului 2 de la Cernavodă și a criticat deciziile luate în trecut în domeniul energiei.

Petre Roman, inginer de formație, cu experiență în domeniul energetic și al problemelor hidrotehnice, a vorbit despre riscul închiderii Reactorului 2 de la Cernavodă și a explicat că dependența de această unitate este o consecință a deciziilor luate în trecut referitoare la baza energetică a României.

Fostul premier a criticat închiderea centralelor pe lignit de la Turceni și Rovinari și a explicat că România ajunge să importe energie atunci când producția de la Cernavodă este insuficientă.

„Se închide și Reactorul 2 de la Cernavodă?”, a întrebat jurnalistul Bogdan Bolojan.

„Nu e imposibil. Sigur, grav este că suntem dependenți de această unitate, ceea ce nu ar fi trebuit să se întâmple. Cu alte cuvinte, criza acestei secete nu e atât criza secetei, cât este criza politică declanșată acum mai mulți ani, când s-au luat decizii privind baza energetică.

Ce poate fi mai important decât baza energetică pentru suveranitatea și autonomia unei țări? S-au luat decizii criminale și îmi măsor cuvintele.

Închiderea termocentralelor pe lignit la Turceni și Rovinari a fost o decizie complet iresponsabilă, nu a fost bazată pe niciun fel de evaluare, pe niciun scenariu care ar fi văzut că avem vulnerabilități, că nu putem face lucrul ăsta, adică închiderea pas cu pas și punând în loc ceva.

Acum depindem de această unitate de la Cernavodă. Nu sunt decât 730 de MW, dar e foarte importantă, fiindcă atunci când ne lipsesc trebuie să-i importăm”, a spus Petre Roman.

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„România ar fi fost mare exportator de energie electrică”

Petre Roman a explicat că debitele mici ale Dunării afectează funcționarea centralei de la Cernavodă, pe fondul schimbărilor climatice. Potrivit acestuia, ar putea fi realizate lucrări pentru reducerea dependenței de actualul sistem de aspirație, iar România ar fi putut deveni un mare exportator de energie dacă toate cele patru unități de la Cernavodă ar fi fost deja puse în funcțiune.

„Ea a mai fost închisă în luna mai”, a completat Bogdan Bolojan.

„Ea mai este închisă și atunci când se fac lucrări de mentenanță, dar episoade de debite mici ale Dunării, ăsta e un lucru pe care am fost obligat să-l studiez cu ceva timp în urmă. A început din 2003, mult mai mult decât înainte, ceea ce arată că, într-adevăr, și Dunărea suferă din cauza schimbării climatice, adică a încălzirii globale.

Pot fi eventual realizate anumite lucrări pentru instalarea unei aspirații, adică aspirația apei din Dunăre, multiple, în așa fel încât să nu mai fim atât de dependenți de sistemul de aspirații actual care, de la un anumit nivel al Dunării în jos, nu se mai umple, nu mai are debitul necesar să se umple și dacă o conductă nu se umple, știți ce se întâmplă. Pompele încep să învârtă aer. Ca să înțelegem foarte simplu, dacă încep să învârtă amestec de apă cu aer, ele nu pot funcționa și nu asigură răcirea, care e fundamentală.

Cu toate astea, cred că era extraordinar de important ca deja să fie în funcțiune patru unități la Cernavodă. România ar fi fost mare exportator de energie electrică”, a spus Petre Roman la DC News.

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