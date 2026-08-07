Ce trebuie să ceară România la nivel european pentru a ieși din criza energetică. Soluția lui Eugen Teodorovici / video

Foto: Crișan Andreescu

România se confruntă cu o criză energetică provocată de seceta severă și de nivelul foarte scăzut al Dunării, iar autoritățile estimează că situația va continua și în perioada următoare. În acest context, autoritățile le solicită consumatorilor să reducă voluntar consumul de electricitate între orele 19:00 și 23:00, până la 31 august 2026, pentru a diminua presiunea asupra Sistemului Energetic Național și a evita măsuri restrictive.

Eugen Orlando Teodorovici, fost ministru al Finanțelor, a vorbit despre criza energetică și a explicat că România ar trebui să ceară activarea clauzei de salvgardare la nivel european pentru a putea adopta măsuri urgente în domeniul energiei, inclusiv repornirea centralelor pe cărbune, dacă situația o impune.

„Unde ajungem cu criza asta energetică? Pare fără soluție, așa cum arată. Nu vor nici să deschidă, că se ceartă între ei. Am văzut dezbaterile din Parlament: 'Cum adică să deschizi centrala pe cărbune? Ne bate Uniunea Europeană, pierdem bani! Am închis un capitol, revenim la el!' Eu cred că ne costă mai mult să nu facem nimic decât dacă facem”, a spus jurnalistul Răzvan Dumitrescu.

„L-am auzit pe domnul Nica, europarlamentarul PSD, care a spus clar și mi-a plăcut asta, a zis că există acea clauză de salvgardare care spune că în situații din astea pe energie, nicio altă prevedere nu mai poate fi invocată!”, a spus Eugen Teodorovici.

„Păi acum suntem într-o situație în care dacă nu iei măsuri poți să ajungi în blackout”, a spus Răzvan Dumitrescu.

„Exact! Deci România trebuie să ceară la nivel european activarea acestei clauze! Cum, de către cine? În Consiliul de Miniștri, faci prima oară primul pas, pe zona aceasta de energie, și desigur în Consiliul Uniunii Europene și Consiliul European. În orice ordine, nu contează!

Dacă mâine e Consiliul European și domnul Nicușor Dan participă, poate să ceară asta. De acolo vine direct! Dacă unul de la masă invocă: „Domnule, știți că procedura o ia de jos...”, „Băi, procedura e la voi! România mea este în blackout aproape, prin urmare astăzi aprobăm!” Vă spun eu... Se aprobă! Nu există altceva, că în momentul ăla se ridică și pleacă de la masă. A plecat cu agenda”, a spus Eugen Teodorovici.

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„Nicușor Dan s-a înconjurat de loaze”

Acesta l-a criticat pe Nicușor Dan din cauza persoanelor cu care s-a înconjurat și a explicat că președintele ar trebui să asculte mai multe opinii și să convoace de urgență un grup de lucru pe tema crizei energetice, pe care să îl medieze în calitate de președinte.

„De ce nu se duc să discute?”, a întrebat Răzvan Dumitrescu.

„Pentru că Nicușor Dan s-a înconjurat de loseri, de loaze. Asta am spus: „Domnul președinte, dați, domnule, loazele la o parte și ascultați ce vă spun unii și alții, că nu suntem toți într-o țară proști ca Bolojan! Ascultați pe fiecare!”

Uite, pe energie... Mediați dumneavoastră, ca președinte, un grup de lucru urgent, acum, noaptea, până luni”, a spus Eugen Teodorovici.

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„Europa este puternică dacă România este puternică, nu invers!”

Eugen Teodorovici a susținut că interesul României trebuie să primeze în fața celui european atunci când este pusă în pericol siguranța cetățenilor și a explicat că statul trebuie să ia măsurile necesare în criza energetică.

„Spuneți că nu se întâmplă nimic - e clauză de salvgardare - dacă dăm drumul la niște centrale, pentru că tot discutau că există centrale care în 5-6 zile pot fi pornite - 330 de MW, de pildă”, a spus Răzvan Dumitrescu.

„Asta vă spun! Nu ai voie! Tu îți pui o linie roșie. Ce înseamnă linia roșie? Să tai din venitul românului, să-l lași fără energie, să-l lași fără apă, să-l lași fără mâncare. De aici încoace nu se trece și dacă ești din Uniunea Europeană! Deci nu există interesul european peste interesul român, nu există!

Europa este puternică dacă România este puternică, nu invers! A fi român înseamnă să fii european implicit, dar a fi european nu înseamnă să fii român! E o diferență foarte mare, atenție mare! Noi facem Europa, nu Europa ne face pe noi, că n-a fost invers! România este parte a Uniunii Europene dinainte.

Comisia Dunării unde naiba s-a înființat? Cine a fost precursorul Uniunii Europene? Comisia Dunării, care a avut sediul la Sulina. Comisia Dunării, cu sediul la Sulina, este precursorul Uniunii Europene. Deci noi am fost parte la înființarea Uniunii Europene. Că nu ne-au lăsat comuniștii, asta a fost. Suntem acum acolo, dar nu putem fi tratați diferit față de ceilalți!”, a spus Eugen Teodorovici.

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