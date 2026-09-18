Kelemen Hunor, absent de lângă premierul desemnat, Siegfried Mureșan. În august îl acuza de comportament „inacceptabil“

Siegfried Mureșan, Ilie Bolojan, Dominic Fritz, Tanczos Barna și Mircea Abrudean în Parlament / Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a susținut vineri o declarație de presă alături de Ilie Bolojan, Dominic Fritz, Mircea Abrudean și Tanczos Barna. De lângă acesta a lipsit liderul UDMR Kelemen Hunor, care în urmă cu o lună îl acuza de comportament „inacceptabil“.

Deși UDMR a fost alături de premierul desemnat la declarația de vineri prin Tanczos Barna, viceprim-ministru în Guvernul demis Ilie Bolojan, absența liderului Kelemen Hunor ridică semne de întrebare mai ales după ce acesta l-a criticat la finalul lunii august pe Siegfried Mureșan. Într-un interviu acordat Maszol, președintele UDMR preciza că, după desemnare, Mureșan „a dispărut“ și „toată vara nu am mai auzit nimic despre el“.

„După desemnarea sa, Siegfried Mureşan a dat o lovitură președintelui, una PSD-ului, iar apoi a dispărut. Toată vara nu am mai auzit nimic despre el, iar acest lucru este inacceptabil. În Parlament, PNL, USR şi UDMR au împreună mai multe mandate decât PSD singur. În acelaşi timp, suntem departe de cele 233 de voturi, aşa cum şi PSD este departe de acest număr. Candidatul nostru la funcția de prim-ministru nu a încercat în timpul verii să păstreze sau să mărească acest avantaj“, declara Kelemen Hunor, la final de august, pentru publicația Maszol.

Ținând cont de aceste remarci ale lui Kelemen, absența acestuia, astăzi, de lângă premierul desemnat poate fi mai ușor explicată. În plus, reamintim că Siegfried Mureșan a fost contestat chiar din interiorul partidului de către primarul național-liberal din Cavnic, Vladimir Petruț, care l-a acuzat că „nu prea are el treabă cu țara“.

„Dânsul (n.r. Siegfried Mureșan) nu prea a activat în România, nu prea are el treabă cu țara și nu văd cum ar putea să conducă Guvernul. Deci, în opinia mea, nu cred că va trece și nici nu cred că va ajunge la vot în Parlament”, a declarat, vineri, pentru DC News, Vladimir Petruț.

Foto: Agerpres

Siegfried Mureșan a fost desemnat premier de președintele Dan

Siegfried Mureșan a fost desemnat premier, joi după-amiaza, de Nicușor Dan, după ce acesta a avut consultări pe parcursul zilei cu toate forțele politice din Parlament. Șeful de la Palatul Cotroceni a precizat că, deși nu există formată o majoritate, Mureșan este opțiunea care la acest moment poate aduna cele mai multe voturi în Parlament.

„Nu avem o majoritate conturată, în ciuda tuturor acestor ore de discuții și atunci am ales să desemnez, să propun pentru poziția de prim-ministru, persoana care are cele mai multe voturi exprimate astăzi de partide la consultări și această persoană este Siegfried Mureșan.

Dincolo de faptul că a fost propus de cele trei partide (PNL, USR și UDMR n.r.), este o persoană care are o experiență în Parlamentul European, o persoană care a negociat de-a lungul timpului lucruri importante, deci are expertiza pentru această poziție“, a declarat ieri președintele Dan.

Siegfried Vasile Mureșan, în vârstă de 45 de ani, este un economist și politician român care în acest moment ocupă funcția de vicepreședinte al Partidului Popular European (PPE) şi de vicepreședinte al Grupului PPE din Parlamentul European.

Numele său a devenit cunoscut în spațiul public european prin activitatea din Parlamentul European, în special în zona bugetului Uniunii Europene, unde a coordonat mai multe negocieri importante privind fondurile europene.