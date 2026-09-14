Siegfried Mureşan: Alegerile anticipate s-ar putea să devină o necesitate

Siegfried Mureșan, eurodeputat / FOTO: Agerpres

Siegfried Mureşan (PNL), varianta de premier propusă de PNL, USR şi UDMR, a declarat că alegerile anticipate s-ar putea să devină o necesitate dacă partidele nu depășesc blocajul în care se află acum pentru formarea unui nou Guvern.

Tot mai mulți politicieni vorbesc despre varianta alegerilor anticipate. Eurodeputatul Siegfried Mureşan (PNL), varianta de premier propusă de PNL, USR şi UDMR, a declarat luni, 14 septembrie, că este posibil ca alegerile anticipate să devină o necesitate, în cazul în care situaţia de blocaj pentru formarea unui nou Guvern nu va fi depăşită în următoarea perioadă.

"Noi, PNL, nu ne dorim alegeri anticipate, însă dacă situaţia de blocaj nu este depăşită ele s-ar putea să devină o necesitate. Îmi va fi mereu mult mai suspect un om politic căruia îi este teamă să se întoarcă la cetăţean, decât un om politic care spune: 'situaţia de blocaj nu poate fi depăşită, să dăm oamenilor şansa de a vota'", a declarat Siegfried Mureşan.

Declarațiile lui Siegfried Mureşan vin după ce președintele Nicușor Dan a anunțat luni că înainte de săptămâna viitoare va face o desemnare de premier, dar în cadrul aceluiași interviu a afirmat și că nu își dorește alegeri anticipate, dar că nu le exclude.

Trei posibilităţi de a forma un Guvern în România, potrivit lui Siegfried Mureşan

Potrivit lui Siegfried Mureşan. în prezent există trei posibilităţi de a forma un Guvern în România. Prima ar fi un guvern PSD-AUR, "care să ţină România pe loc". A doua un guvern reformator care să oprească risipa guvernelor.

"Ultimele săptămâni au arătat că nu există în parlamentul României o majoritate pentru un guvern reformator, aşa cum au propus PNL, USR şi UDMR", a declarat Mureşan în cadrul unui briefing pentru jurnalişti români şi din Republica Moldova, susținut la Strasbourg, transmite Agerpres.

"A treia variantă - de compromis, nu o variantă preferabilă - este un guvern tehnocrat, apolitic, despre care PNL poate discuta doar dacă un astfel de guvern îşi asumă agenda de modernizare", a mai spus eurodeputatul român. El a subliniat însă că "putem susţine un premier tehnocrat doar dacă nu este controlat de PSD".

Poate Siegfried Mureşan aduna 233 de voturi în caz că va fi desemnat premier de preşedintele Nicuşor Dan

Întrebat dacă poate aduna 233 de voturi în caz că va fi desemnat premier de preşedintele Nicuşor Dan, el a răspuns că va încerca să valorifice această şansă în caz că i se va oferi.

"Cred că dacă preşedintele mă va desemna voi avea această şansă. Nu voi comenta intenţiile preşedintelui, este prerogativa preşedintelui de a face o desemnare şi de a explica cum a ajuns la acea desemnare. (...) Dacă eu voi fi desemnat voi încerca să formez majoritatea pe o agendă de reformare şi modernizare", a dat asigurări Mureşan.

Pe de altă parte, a spus el, PNL nu se teme de opoziţie. Reamintim că anterior PNL a insistat că nu va vota un guvern din care face parte și PSD. Nicușor Dan a declarat luni seara că Siegfried Mureşan și Sorin Grindeanu încă sunt pe lista de posibili premieri. De altfel, o altă variantă luată în calcul este și Alexandru Nazare, ministrul interimar al Finanțelor, iar șeful statului le-a prezentat liderilor partidelor, în discuții informale, și varianta tehnocratului Luca Niculescu.