Alegeri anticipate la final de noiembrie 2026. Robert Negoiță a dat semnalul: „Sunt 80% șanse!“

Robert Negoiță, primarul Sectorului 3. Sursa foto: Agerpres

Organizarea de alegeri anticipate pare că este un scenariu tot mai luat în seamă și avansat de politicieni pentru a debloca criza guvernamentală în care ne aflăm încă din luna mai de la căderea Guvernului Bolojan.

În contextul unui nou sondaj INSCOP, cu date despre cum s-a schimbat votul pe partide din mai până în septembrie 2026, dar și a celor mai recente afirmații făcute de Kelemen Hunor, care a negat că UDMR l-ar fi respins pe Luca Niculescu ca premier, Robert Negoiță a făcut mai multe remarci despre scenariul alegerilor anticipate, care pare a fi, în acest moment, singura soluție reală de a debloca criza guvernamentală.

Robert Negoiță: UDMR, partidul „cel mai puțin consecvent”. România se îndreaptă spre alegeri anticipate

„Din punctul meu de vedere, cred că UDMR a fost partidul cel mai puțin consecvent. Așa am observat eu. Ce au susținut ieri nu a mai fost valabil azi, după care și-au schimbat iar poziția. Mi se pare că cele mai consecvente au fost celelalte partide, respectiv PSD, PNL, AUR, care au avut o abordare coerentă. Mesajele și coerența aceasta ne duc la faptul că nu vom avea un guvern învestit în Parlament foarte curând.

Dimpotrivă, consider că ne îndreptăm spre alegeri anticipate, pentru prima dată în perioada post-decembristă. Cred că nu au fost suficient de bine informate cancelariile din Vest și încă nu există acceptul partenerului nostru strategic. Așa cred eu, dar cred că direcția este fix acolo spre alegeri anticipate“, a spus Robert Negoiță.

Robert Negoiță dă șanse de 80% pentru organizarea de alegeri anticipate în noiembrie 2026

Cu privire la posibilă nominalizare de premier din partea președintelui Nicușor Dan până pe 21 septembrie, când președintele va pleca în Statele Unite, Robert Negoiță a spus următoarele:

„Cred că va fi nominalizare și ar trebui să fie o nominalizare, însă am îndoieli semnificative că va fi învestit în Parlament. Repet, din punctul meu de vedere, eu dau șanse de 80% pentru a avea alegeri anticipate la final de lună noiembrie“, a declarat Robert Negoiță, joi 10 septembrie 2026, la Realitatea Plus.