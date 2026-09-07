Preşedintele Nicuşor Dan nu a răspuns la întrebările despre noul Guvern. A vorbit doar de educaţie

Nicușor Dan / Agerpres

Preşedintele Nicuşor Dan a făcut mai multe declaraţii luni, 7 septembrie, după ce a participat la deschiderea anului şcolar la o şcoală din Călăraşi.

Preşedintele Nicuşor Dan a participat la deschiderea anului şcolar la Școala Gimnazială nr. 1 Curcani, judeţul Călăraşi. La finalul vizitei, a făcut mai multe declaraţii de presă.

"Şcoala din Curcani, jud. Călăraşi, e un model pentru comunităţi asemănătoare. Am câteva remarci despre sistemul de educaţie şi societatea noastră. O greşeală pe care o facem de ani de zile este că nu valorizăm cunoaşterea. Suntem o societate care neglijează asta şi suferim toţi. Există o relaţie între prosperitate şi cunoaştere. Oricâte discursuri am face, realitatea este că educaţia din România, de azi de zile, nu a avut finanţarea corespunzătoare. Şi asta a avut un efect în sistemul nostru de educaţie. Ca să o spun direct, nu este o meserie care să fie atractivă. Asta e o problemă la care trebuie să ne uităm direct. Asta mi-au subliniat şi profesorii cu care am stat de vorbă aici.

Trebuie să spunem la fel de direct care este atitudinea părinţilor faţă de şcoală. Pentru că, tocmai din faptul că societatea noastră nu valorizează profesorul aşa cum ar trebui, de multe ori părintele are impresia că ştie mai bine cum să facă educaţie cu copilul lui. Cum să îl înveţe profesorul pe copilul lui, de ce e bine să stea 5 ore cu ochii în telefon, etc. Trebuie să avem discuţii în societate pe subiectele astea.

Le mulţumesc cadrelor didactice care fac educaţie adevărată pentru copiii noştri. Şi sunt foarte mulţi. Măcar o dată pe an, la începutul şcolii, putem spune răspicat lucrul ăsta. Mulţumim cadrelor didactice.

Trebuie să îi încurajăm pe părinţi să aibă deschidere pentru ce le spun cadrele didactice, iar pe elevi să valorizeze şcoala, să înţeleagă că pentru a avea succes în viaţa lor personală tot timpul de acum încolo, e important ce învaţă când sunt la şcoală", a declarat Nicuşor Dan.

Când va fi numit un nou Guvern?

Întrebat când va fi numit un nou Guvern, preşedintele a spus că "Aceasta este o întrebare politică, aici vorbim de educaţie".

"Mult timp, inclusiv în şcoala pe care am făcut-o, ne-am concentrat pe succesul individual. Şi pe dobândirea de competenţe individuale. Şi cred că lipseşte sau că e mult mai puţin prezent în cultura noastră fenomenul de lucru în echipă. Şi cred că acesta este unul dintre lucrurile pe care trebuie să ne concentrăm în cursul şcolii. Şi asta se vede. Dacă ani de zile ai fost educat să te ocupi de tine şi să îţi neglijezi comunitatea, se vede şi din interacţiuni. Aceste 4 luni sunt un eşec pentru toată lumea", a spus preşedintele Nicuşor Dan, întrebat ce părere are de faptul că de 4 luni de zile, de la moţiunea de cenzură, partidele parlamentare nu se înţeleg pentru formarea unei noi majorităţi.

"Trăim într-o societate tot mai complexă, în care oamenii, pentru a realiza diferite obiective profesionale, trebuie să îşi pună competenţele laolaltă. Dacă vorbim de politică, politica e o artă a compromisului care nu compromite", a mai spus Nicuşor Dan.

Moment inedit. Nicuşor Dan i-a testat pe elevi cu o problemă de matematică

Preşedintele Nicuşor Dan le-a pus elevilor o întrebare de matematică la şcoala din judeţul Călăraşi.

"I-am testat cu 6 împărţit la 2, dar pe cei care abia urmează să înveţe împărţirea anul acesta", a spus Nicuşor Dan.

Luni după-amiază, la ora 15:30, preşedintele Nicuşor Dan va participa la şedinţa CSAT, al cărei anunţ de convocare a fost făcut duminică la prânz.