Nicuşor Dan a convocat CSAT: Înzestrarea Armatei şi consolidarea prezenţei militare americane, pe agenda şedinţei de luni

Ședință CSAT, foto ilustrativ| Foto: Administrația Prezidențială

Preşedintele Nicuşor Dan a convocat şedinţa CSAT, luni, la Palatul Cotroceni.

Președintele României, Nicușor Dan, a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, care va avea loc luni, 7 septembrie 2026, ora 15:00, la Palatul Cotroceni, informează Administraţia Prezidenţială.

Potrivit comunicatului oficial, pe ordinea de zi a ședinței sunt incluse subiecte referitoare la:

Planul de înzestrare a Armatei României 2027-2036;

Programul Armata României 2044;

Documentul de analiză privind implementarea programului SAFE, aprobat în ședința de lucru interinstituțională din data de 13.08.2026;

Termeni de referință privind revizuirea, la nivelul Departamentului de Război, a posturii Forțelor SUA și a locațiilor de dislocare în Europa. Consolidarea prezenței militare americane pe teritoriul României.

În cadrul ședinței Consiliului, vor fi analizate și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale, mai transmite Administraţia Prezidenţială.