Cutremur, duminică dimineaţa, în Vrancea

Cutremur în zona seismică Vrancea.

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) transmite că duminică, 6 septembrie 2026, la ora 07:04:18 (ora locală a României), s-a produs în zona seismică Vrancea - Buzău un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.1, la adâncimea de 149.6 km.

Potrivit INCDFP cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 54km SE de Sfântu-Gheorghe, 59km E de Braşov, 61km S de Buzău, 65km S de Focşani, 75km N de Ploieşti.

Cel mai important seism din acest an s-a produs în data de 26 februarie, în judeţul Vrancea, şi a avut o magnitudine de 4,5 grade.

Câte locuinţe din România sunt neasigurate

În prezent, Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PADROM) raportează 2,5 milioane de poliţe de asigurare obligatorii active, cel mai ridicat nivel atins de la înfiinţarea organizaţiei. Cu toate acestea, aproximativ 7,5 milioane de locuinţe din România rămân în continuare fără asigurare, a precizat, recent, Nicoleta Radu, directorul general al PADROM.

"Avem în momentul de faţă 2.500.000 de poliţe în vigoare, cel mai mare număr de la înfiinţarea pool-ului de asigurare. Este, într-adevăr, o bornă importantă, dar nu este ceea ce ne dorim, pentru că mai avem încă şapte milioane şi jumătate de locuinţe încă neasigurate. Desigur, fiecare locuinţă pe care am putea să o asigurăm în plus, ar reprezenta o familie care ar putea avea o şansă la un alt început", a declarat Nicoleta Radu, la un eveniment anual organizat de Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale.