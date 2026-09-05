Scandal în SUA: Fostul secretar al muncii, demis de Trump, bea la serviciu, delapida fonduri și folosea angajații în interes personal

Donald Trump, președintele SUA Foto: Agerpres

Fostul secretar al muncii din SUA, Lori Chavez-DeRemer, este acuzat într-o anchetă internă că a consumat alcool la serviciu, a folosit angajații în scop personal și a cheltuit nejustificat bani publici.

O anchetă internă a Departamentului Muncii din SUA a dezvăluit că fostul secretar Lori Chavez-DeRemer, destituită de preşedintele Donald Trump în aprilie, a consumat alcool în biroul său, a delapidat fonduri publice şi a ordonat membrilor personalului să îndeplinească sarcini personale în numele ei, informează EFE.

Ancheta, despre care au relatat vineri CNN şi The Washington Post, indică, de asemenea, că Chavez-DeRemer a acceptat cadouri scumpe fără a le înregistra ca atare, a plătit călătorii personale din bani publici şi a menţinut o relaţie nepotrivită cu un angajat din echipa sa de securitate.

Lori Chavez-DeRemer, singura hispanică din cabinetul lui Trump, a preluat funcţia la începutul celui de-al doilea mandat al republicanului şi a plecat la 20 aprilie, după ceva mai mult de un an de mandat, pe fondul unei anchete a Biroului Inspectorului General al Departamentului Muncii în urma unei plângeri interne.

DeRemer a promovat un mediu de lucru "toxic, intimidant şi umilitor" la Departamentul Muncii

Ancheta a concluzionat că Chavez-DeRemer a promovat un mediu de lucru "toxic, intimidant şi umilitor" la Departamentul Muncii, iar anchetatorii au descoperit un "model recurent" de călătorii private prezentat ca parte a programului ei oficial.

Într-un caz menţionat în anchetă, Chavez-DeRemer a ordonat unei asistente să folosească un vehicul oficial pentru a se deplasa la domiciliul ei şi "să-i întindă rufele la uscat, să-i cureţe şi să-i organizeze rochiile, pantofii şi genţile".

Ancheta a menţionat, de asemenea, că ea consuma frecvent alcool în timpul zilei de lucru şi le-a cerut membrilor personalului să i-l cumpere.

Soţul ei, Shawn DeRemer, s-a confruntat şi el cu acuzaţii de agresiune sexuală şi, potrivit The New York Times, i s-a interzis accesul la sediul agenţiei, deşi ancheta penală împotriva sa a fost abandonată.

După plecarea lui Chavez-DeRemer de la Departamentul Muncii, Keith Sonderling a fost numit secretar interimar, conform Agerpres.

Mii de persoane au fost concediate din guvernul SUA

Pe parcursul celui de-al doilea mandat Trump, guvernul american a inițiat din 2025-2026 un val masiv de concedieri în mai multe agenții federale, ca parte a unei reforme accelerate de președintele SUA și omul de afaceri Elon Musk, potrivit unor surse sindicale și a angajaților familiarizați cu situația, citați de Reuters.

Departamentul Afacerilor Veteranilor, care oferă servicii medicale pentru foștii militari, a anunțat că a eliberat din funcție peste 1.000 de angajați aflați în perioada de probă. În paralel, Serviciul Forestier al SUA pregătea disponibilizarea a peste 3.000 de persoane.

De pildă, anul trecut, numeroși angajați guvernamentali, majoritatea recent recrutați și aflați în perioada de probă, au primit informarea că vor fi concediați. Printre agențiile afectate se numără Departamentul Educației, Administrația pentru Întreprinderi Mici, Biroul pentru Protecția Financiară a Consumatorilor și Administrația Serviciilor Generale, care gestionează infrastructura guvernamentală.

Pe măsură ce reorganizarea administrației federale a avansat, echipa condusă atunci de Elon Musk a fost observată pentru prima dată la Agenția Fiscală Americană (IRS), iar ambasadele SUA au fost informate să pregătească reduceri de personal.

Trump a susținut că aceste măsuri sunt necesare pentru a reduce dimensiunea aparatului guvernamental și a elimina cheltuielile nejustificate. Cu o datorie națională de aproximativ 36 de trilioane de dolari și un deficit bugetar anual de 1,8 trilioane de dolari, există un consens politic asupra nevoii de reformă administrativă, conform Voice of America.

Totuși, criticii au contestat abordarea radicală a lui Musk, care a dobândit o influență semnificativă în cadrul actualei administrații.

Potrivit statisticilor oficiale, aproximativ 280.000 de funcționari federali au fost angajați în ultimii ani, majoritatea încă în perioada de probă, ceea ce facilitează concedierea acestora.

În cazul Biroului pentru Protecția Financiară a Consumatorilor, disponibilizările au afectat nu doar personalul aflat în probă, ci și angajați cu contracte pe termen determinat, conform unor surse anonime.

Aceste decizii vin după ce agenția de protecție a consumatorilor a eliberat din funcție 70 de angajați aflați în perioada de probă. Conform Politico, Serviciul Forestier a concediat 3.400 de angajați din toate departamentele sale, cu excepția pompierilor.

Într-o declarație oficială, Departamentul Afacerilor Veteranilor a afirmat că aceste concedieri vor genera economii anuale de peste 98 de milioane de dolari, fonduri care vor fi redirecționate către servicii medicale și beneficii pentru veterani.

Tot personalul aflat în perioada de probă din cadrul Biroului pentru Managementul Personalului (OPM) a fost informat despre concediere printr-un apel video colectiv și li s-a cerut să părăsească sediul agenției din Washington, conform unor surse interne. OPM a recomandat, de asemenea, altor agenții să reducă personalul aflat în perioada de probă, cu anumite excepții.

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