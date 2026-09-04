Donald Trump a uitat să plătească o notă de 64 de dolari la un restaurant din New York. Un manager italian a ieșit după el pe stradă

Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Agerpres

Un renumit manager de restaurante italian a relatat un episod bizar cu Donald Trump.

Giuseppe Viterale, un manager de restaurante italian stabilit de aproximativ 30 de ani în New York, Statele Unite, a povestit în presa italiană o întamplare care îl are în centru pe actualul președintele american Donald Trump, pe vremea când el era un om de afaceri.

La acea vreme, Donald Trump era un important antreprenor imobiliar și a luat masa la restaurantul italian Cellini din inima Manhattanului, pe care Giuseppe Viterale îl conducea.

Donald Trump, un important antreprenor imobiliar în acea vreme, a luat masa la restaurantul italian Cellini din inima Manhattanului, pe care Viterale îl conducea.

Momentul în care un manager italian l-a oprit pe Donald Trump pentru o notă neplătită de 64 de dolari

La finalul prânzului, pe care l-a luat alături de proprietarul ziarului Daily News, Donald Trump a plecat de la local fără să plătească consumația și s-a oprit pe trotuar, cu scopul de a discuta.

Imediat, un chelner panicat l-a alertat pe Viterale că magnatul a plecat fără să plătească nota de 64 de dolari, sumă pe care angajatul ar fi trebuit să o acopere din propriul buzunar.

Fără să stea pe gânduri, Giuseppe Viterale a ieșit din restaurant și l-a abordat direct pe miliardar în plină stradă.

„Domnule Trump, ați uitat un mic detaliu: nota de plată”

„Domnule Trump, ați uitat un mic detaliu: nota de plată”, i-a zis managerul italian. Donald Trump și-a cerut scuze cu amabilitate, a achitat imediat plata în numerar. Apoi, aflând originile interlocutorului său, a ținut să spună că apreciază foarte mult cravatele italienești Marinella.

Întâmplarea este povestită de arhitectul și managerul de restaurante originar din regiunea Cilento în noua sa carte, „Rofrano - New York Andata e ritorno”.

Giuseppe Viterale, care în cariera sa i-a servit pe oameni celebri precum Robert De Niro, Diana Ross și, mai recent, pe președintele Italiei, Sergio Mattarella, în calitate de director al exclusivistului Harvard Club, privește acum cu umor spre fostul său client.

Chestionat cum îl evaluează pe Trump în contextul actual, italianul l-a descris amuzat ca fiind o „stramacchia”. Este un termen din satul său natal ce reprezintă un tufiș sălbatic și inutil, făcând aluzie la pierderea susținătorilor. Potrivit unui sondaj Reuters/Ipsos care s-a încheiat pe 31 august, nivelul de popularitate al lui Trump a scăzut sub minimul înregistrat de Joe Biden.

Donald Trump, în fruntea SUA, la 80 de ani

Donald Trump a împlinit 80 de ani pe 14 iunie 2026. Casa Albă a organizat un eveniment în acest sens, care a fost integrat în seria manifestărilor pentru aniversarea a 250 de ani de la Declarația de Independență a SUA.

Donald Trump s-a născut în cartierul Queens din New York. El este în prezent la al doilea mandat de președinte al Statelor Unite, după ce a revenit la Casa Albă în ianuarie 2025.