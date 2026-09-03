O altă judecătoare blochează limitarea cetățeniei prin naștere dorită de Donald Trump

Donald Trump, președintele SUA Foto: Agerpres

Judecătoarea districtuală Deborah Boardman din Greenbelt, statul Maryland, a blocat aplicarea de către administraţia americană a celui mai recent decret al preşedintelui Statelor Unite Donald Trump, care a restricționat numărul celor eligibili pentru obţinerea cetăţeniei SUA prin naştere.

Curtea Supremă a Statelor Unite ale Americii a respins de deja un demers din anul 2025 al lui Donald Trump privind refuzul de a le da cetăţenia tuturor celor născuţi pe teritoriul american, scrie Reuters.

Pe 30 iunie 2026, cea mai înaltă instanţă a hotărât că preşedintele încălcase cel de-al 14-lea amendament la Constituţia SUA, care le garanta cetăţenia şi copiilor ai căror părinţi nu sunt cetăţeni americani ori deţinători ai "green card" (n.red. cartea verde prin care se acordă dreptul legal de reşedinţă în Statele Unite).

În cauza Barbara versus Trump, decizia Curții Supreme a fost că toţi cei născuţi în Statele Unite şi "subiect al jurisdicţiei acestora" devin automat cetăţeni americani.

Trump a semnat pe 6 august un nou ordin executiv vizând "turismul pentru naştere"

După înfrângerea judiciară, preşedintele Trump a semnat în 6 august un nou ordin executiv - decret care vizează în special "turismul pentru naştere" al femeilor care ajung în SUA pentru a naşte copii care primesc cetăţenia.

Nu ar mai primi cetățenia americană și alte categorii de persoane

Potrivit ordinului, nu ar mai primi cetăţenia nici copiii care au cel puţin un părinte angajat în SUA de un guvern străin ori implicat într-o fraudă ori tranzacţie comercială pentru obţinerea cetăţeniei sau considerat "inamic străin".

După ce Trump a semnat decretul respectiv, avocaţii într-un proces colectiv în numele copiilor cărora li s-ar fi refuzat cetăţenia conform ordinului prezidenţial din 2025 i-au cerut judecătoarei Boardman să blocheze aplicarea ordinului mai recent. I s-a cerut, de asemenea, să asigure acordarea în continuare a dreptului la cetăţenie al clienţilor lor.

Judecătoare numită în funcție de Joe Biden

Magistrata numită în funcţie de fostul preşedinte democrat Joe Biden a fost de acord. Ea a sps că ordinul vizat este "aproape sigur neconstituţional dacă este aplicat unei categorii certificate pentru simplul motiv că Curtea Supremă, în (cazul) Barbara (versus Trump) a decis deja că copiii din categoria respectivă sunt cetăţeni prin naştere". Ea a consemnat în scris că "Curtea Supremă s-a pronunţat: Copiii din categoria certificată sunt 'cetăţeni la naştere'".

Ordinul interzice tuturor instituţiilor americane, inclusiv Departamentul de Stat, Departamentul pentru Securitatea Internă şi Administraţia pentru Asistenţă Socială să acţioneze în orice mod care ar constitui o imixtiune ori un refuz sau o nerecunoaştere a cetăţeniei copiilor reprezentaţi în procesul colectiv. Casa Albă nu a comentat imediat la solicitarea Reuters.

Patru magistrați de la instanțe inferioare Curții Supreme au blocat ordinul lui Trump

Printre reclamanţii în instanţă, pe lângă mai multe state americate democrate, sunt şi grupurile pentru drepturile imigranţilor CASA şi Proiectul de Susţinere a Azilanţilor, care au convins-o în 2025 pe judecătoarea Boardman să devină al patrulea magistrat de la o instanţă de nivel inferior ce stopează ordinul iniţial al lui Trump înainte de hotărârea Curţii Supreme.

Chiar dacă avocaţii Departamentului Justiţiei au subliniat că un ordin judecătoresc este nepotrivit în această speţă, procesul fiind intentat prematur, judecătoarea a zis că este nevoie de ordonanţă chiar acum, pentru că termenii expliciţi ai decretului li se aplică tuturor copiilor ce îndeplinesc criteriile "indiferent când s-au născut". Departamentul de Justiţie susţinea că măsurile se vor aplica doar pe viitor.